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台新挺青年實踐公益行動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台新青少年基金會集結第13至26屆青少年志工菁英獎得主，跨屆交流開啟影響力新篇章。 台新青少年基金會／提供
台新青少年基金會集結第13至26屆青少年志工菁英獎得主，跨屆交流開啟影響力新篇章。 台新青少年基金會／提供

台新青少年基金會持續陪伴青年以志願服務實踐公益行動，今年攜手Impact Hub Taipei推出為期半年的「Future Impact Lab未來影響力實驗室」青年培力計畫。此計畫首度將社會企業、社會創新及永續思維帶入志工培力，並邀集第13至26屆「台新青少年志工菁英獎」得主跨屆重聚。

經過線上預備課程與三天的社會創新實作營隊，針對環境教育、青少年心理健康及自我價值等議題提出初步方案，後續將接受業師輔導優化，預計於12月完成完整行動提案。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，志工服務不應只是青少年時期的一段經歷，而是一種可以帶進未來人生與職涯的能力。多年來透過「台新青少年志工菁英獎」鼓勵青少年走進社會、關心議題並付諸行動。今年更進一步思考，當青少年累積服務經驗、進入大學或職涯後，如何協助他們把「服務」轉化成面對未來世界的能力，從參與者進一步成為能夠發現問題、提出解方及創造影響力的改變者。

蔡清祥指出，希望青年看到，志工所培養的同理心、問題觀察、團隊合作與行動力，其實都是面對未來非常重要的能力。因此今年首度將社會企業與社會創新納入青年志工培力，讓青年透過實際操作，看見公益與職涯間更多元可能。無論未來走進企業、創業、教育、科技或其他專業領域，都能將服務社會初心轉化為解決問題、創造價值的力量。

三天的營隊課程以「勇氣、創意、行動」為學習主軸，邀請業界重量級導師授課。其中由「勇氣即興」教練趙懷玉帶領學員以行動破冰、學習「讚頌失敗」；「康林生活」共同創辦人林紹偉與康涵慈，以創意思考引導青年挖掘社會問題，從需求與痛點逐步發展設計解方。「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞及「點點塑」創辦人洪以柔分享大學時期創業經驗，拓展青年對社會創新的想像；「簡報藝術烘焙坊」創辦人彭毅弘帶領提案設計與表達，搭配分組指導及上台實戰，讓學員從看見問題一路走到提出解方。

此外，第27屆「台新青少年志工菁英獎」開放徵件至10月底，歡迎居住在台灣且就讀於國內各級國中、高中職、五專或同階段實驗教育學校一至三年級在學生與社團報名。

台新 青年 志工

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