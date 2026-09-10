蔡明忠為東海大學新生上「第一堂課」：AI時代需認識自己

富邦集團董事長蔡明忠8日首次以東海大學董事身分公開出席「大學入門」新生開學典禮，他從52年前也是東海新鮮人的故事出發，把半世紀人生、創業與國際經驗濃縮成給年輕世代的五個提醒：學習做自己、保持好奇並培養觀察力、多交好朋友、學好一個外國語言及培養國際觀、以及保持信念，AI時代愈需認識自己。

蔡明忠與東海大學校長張國恩共同為逾3,200名新生揭開大學第一堂課，「人最重要的，就是要學習做自己。」

蔡明忠給新生的第一個提醒是學習做自己。大學四年不要急著替人生定型，也不必只想著畢業後進哪一家科技大廠，而要允許自己嘗試、犯錯、跨領域甚至重新選擇。

他提醒學生多交好朋友，珍惜大學遇見的人；學好一個外國語言並培養國際觀；最後，面對AI快速發展，蔡明忠提醒未來答案與知識更容易取得，但AI可以提供答案，卻不能替你回答「我要成為誰」。所以愈是AI時代，愈需認識自己，也要清楚自己真正相信什麼。