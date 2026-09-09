智慧經營／安聯投信執行董事蕭惠中 打造精兵團隊 邁向新局

安聯投信執行董事蕭惠中，投資資歷近20年，從研究員到掌舵台股團隊，今年更見證安聯資產管理規模突破兩兆元大關；如今再跨足操刀全台首檔亞洲主動式ETF，從台股投資老將走向亞洲舞台，將帶領投研團隊寫下新篇章。

回首來時路，蕭惠中見證了安聯投信台股團隊的成長。事實上，在台灣投資市場的發展過程中，外商資產管理公司的台灣團隊，過去往往只是銷售海外基金的據點，真正能由台灣人研究台灣市場、管理台灣資產的團隊並不多。

看準時機 發揮所長

安聯走的是另一條路，最早研究團隊僅有約四、五人，基金績效也曾經歷低潮，甚至當時推出的產品不如預期，最後重新整併。

但也正是在這段過程中，團隊逐步將研究、投資與經理人培養扎根台灣，建立起自己的投資能力。如今團隊已擴大至12人，且這個人數一維持就是十年；今年更獲集團認可，目標進一步擴編至15人，這條路走來並不輕鬆。

值得注意的是，外資集團的資源分配往往相當現實，習慣以「人均管理資產規模（AUM）」衡量一個團隊的價值。

「為什麼需要這麼多人？」往往是一個必須說服問題，對於身處海外、未必能完全理解台灣市場的歐洲總部來說，要爭取更多人力與資源，就必須拿出實打實的績效。

她一路與團隊花了很長時間證明，台灣團隊不僅投資績效位居集團前段，更能在科技產業快速變化下，掌握產業脈動與最新趨勢，逐步爭取集團對台灣團隊的重視與投入。

如今，安聯台股團隊不僅在共同基金領域做到最大，在政府代操業務上也長期穩定取得標案，兩者合計資產規模在今年年中已突破「兩兆大關」，這不僅是一個數字，更是對這群在地深耕、堅持「讓台灣人做台灣市場」的團隊，最直接的肯定。

一路走過市場的高低起伏，身為基督徒的她分享了最喜歡的聖經經文，同時也是職業生涯的座右銘：「我又轉念：見日光之下，快跑的未必能贏；力戰的未必得勝；智慧的未必得糧食；明哲的未必得資財；靈巧的未必得喜悅。所臨到眾人的是在乎當時的機會。」

留住人才 傳承經驗

蕭惠中認為，市場上，沒有誰能說自己最聰明，也不會有人永遠站在第一名。也經常以此鼓勵團隊：不要抱怨盤勢，不要羨慕別人，也不要被眼前的挫折打敗，每個人都有自己的機會，重要的是能不能看見、抓住當下的機會，並把自己的能力發揮到極致。這份信念，也成為她帶領團隊走過市場循環的底氣。

展望未來三大里程碑，蕭惠中分享，希望持續提升台股團隊地位、從「做好台股」走向「做好亞洲」、提升團隊薪資水準。她說，「好的分析師，就是好的PM」這句話也成為團隊一路壯大的關鍵。從研究員中培養經理人，讓人才在團隊內部成長，不只是把資產規模做大，更逐漸建立起屬於台灣自己的投資人才庫。

另外，「做到台灣第一」曾經是目標，但現在已經不是終點。她認為，台灣最大的優勢之一，就是身處全球科技產業的核心供應鏈。台灣的科技產業變化快速，從半導體、AI到電子產業，每一波產業變化都可能直接反映在企業獲利與股價上，因此她希望台灣團隊不要只把眼光放在台股，而是逐步拓展到亞洲市場，同時打開研究員的眼界。

「總是要有人傳承，總是要有人管理大家的錢」、「很多人才都被香港挖走，我真的很期待台灣的薪資也是可以往上」。蕭惠中補充，團隊不只是把績效繼續做好，還包括一件更難的事：留住人才。

不僅是培養基金經理人，而是在替團隊建立下一個世代，更重要的是讓這個行業一直有人願意做、優秀的人願意留下來，也有人願意把上一代累積的經驗，繼續交到下一代手上，讓這份管理資產的專業，能夠一棒接一棒地走下去。