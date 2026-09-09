國科會率台灣智慧醫療團隊赴新加坡 加速拓展國際市場

亞洲國際醫療展今天在新加坡登場，國科會偕同經濟部率領國內醫療院所及智慧醫療廠商，共27家團隊參與。國科會表示，此次串起臨床合作、技術驗證及市場落地等3大關鍵環節，帶領台灣廠商以新加坡為樞紐，深化東南亞生醫創新市場。

國科會今天發布新聞稿表示，亞洲國際醫療展（Medical Fair Asia 2026）為東南亞規模最大且最具影響力的醫療保健與醫材展。台灣館展現台灣跨域整合人工智慧（AI）、資通訊、醫療設備及臨床服務的「智慧醫療整體解決方案」，加速台灣智慧醫療產業拓展國際版圖、深耕南向市場。

國科會指出，這次鏈結新加坡創業行動社群（ACE）建立雙向媒合機制，結合台灣製造、試量產與技術驗證優勢，以及新加坡財務、法務、智財與國際市場資源，協助台灣及新加坡新創跨境落地與拓展市場。

國科會表示，近年東南亞各國積極推動醫療數位轉型與精準健康，帶動智慧醫療與高端醫材需求爆發式成長，促使台灣醫材產業加速布局新南向市場。台灣憑藉全球頂尖的資通訊（ICT）、半導體供應鏈及豐富的臨床數據，發展出具國際競爭力的AI智慧醫療與精準診斷設備。

國科會說明，此次以新加坡臨床場域為切入點，推動台灣智慧醫療深化「跨國臨床合作」，展前促成秀傳醫療體系與新加坡最大公立醫療體系新保集團簽署合作意向書，聚焦智慧醫院、臨床應用及智慧手術機器人等領域；展會期間，國科會偕同工研院帶領代表團赴新保集團深入交流，對焦應用場域與合作契機，並由工研院持續協助後續對接，推動雙方智慧醫療合作落地。

國科會指出，台灣館首度採用情境式沉浸體驗，將健康魔鏡、遠距照護包及健康數據整合系統導入展區，還原「客廳即診間」的居家情境。從生理監測、預警、線上診察到術後復健，串聯跨軟硬體的完整照護流程，讓國際買主體驗不同技術在同一場域協同運作，展現台灣智慧醫療解決方案的量能。

國科會表示，這次參展呈現醫療院所與產業共同開發、兼具臨床價值與市場潛力的成果，透過情境式應用展示、智慧醫院經驗分享，以及鏈結新加坡醫療與研發創新機構，全面展現台灣智慧醫療整合解決方案與跨國合作成果，未來將持續擴大台灣智慧醫療在東南亞市場的國際能見度與合作機會。