安家地產導入租服動能...住商陳錫琮：首創雙產業共構 打造夥伴新競爭力

面對房地產市場環境快速變化，住商機構繼以新品牌「安家地產」導入租賃服務業，引起產業廣泛討論，而安家地產短短不到一年便寫下85家新店的奇蹟，掀起房仲業巨浪後，住商總部進一步體認到第一線房仲店除了拚成交，更要面對人才管理、團隊效率、數位工具與商圈經營等多重挑戰。

「2026住商機構菁英會」，今年打破單一產業框架，集結不動產、連鎖零售、連鎖餐飲與旅遊產業實戰經驗，透過跨界取經與標竿學習，輔以內部冠軍團隊交流，協助加盟店夥伴重新思考下一階段的經營競爭力。

住商機構董事長陳錫琮表示，市場好的時候，業績成長往往可以掩蓋許多管理問題；但當市場進入調整期，真正決定一家店能否持續成長的，反而是人才、人效、組織管理與經營者面對變化的能力。「菁英會不是單純聽成功故事，而是希望大家把不同產業已經驗證過的方法帶回自己的團隊，找到真正可以執行、可以複製的做法。」

由於導入租賃服務業收效宏大，今年菁英會特別跨出房仲產業，從其他業種取經，其中全家便利商店傑出店長謝志明，以「帶出強團隊，活絡大商圈」分享連鎖零售的團隊與商圈經營；麥當勞傑出店長陳孟君則以「科技賦能・人心驅動」為題，分享科技工具與人員管理如何並進。

今年「2026住商機構菁英會」更邀請雄獅集團總經理黃信川，以「轉型、挑戰、創新局」分享企業面對重大環境變化時的轉型經驗；陳錫琮指出，住商機構希望透過這類跨產業案例，讓加盟夥伴看見，景氣逆風不只是防守期，也可能是重新整理組織、拉開競爭差距的重要時刻。

除了異業標竿，今年住商機構菁英會也首度大幅強化「內部實戰交流」，由住商不動產與大家房屋績優加盟店東親自拆解經營方法，並採自由選課方式，讓參與者依自身門店需求選擇最適合的課程。

分享主題橫跨企業化經營、團隊共治、人才培育、人效管理、商圈深耕、數位行銷與第二曲線布局，例如二代經營、世代傳承；小團隊精準作戰與資源共享；布局社宅、租賃服務及包租代管等第二成長曲線等。

陳錫琮表示，不同門店所在區域、團隊規模與發展階段各不相同，因此今年特別改以「多元課程、自由選課、區域交流、深度互動」方式進行，「真正有價值的學習，不是每個人回去做一模一樣的事情，而是知道自己的問題在哪裡，再從別人的成功經驗中找到解法」。

陳錫琮強調，房仲產業進入下一階段，競爭已經不只是誰的人多、店多或廣告多，而是誰能建立更有效率的組織、更穩定的人才系統，以及面對市場變化時更快的調整能力，住商機構希望透過菁英會建立一個持續交流與學習的平台，讓第一線最好的經驗不只留在一家店，而能進一步成為整個體系共同成長的養分。