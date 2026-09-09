ESG最前線／源頭防災 強化風險治理

勞動部日前公布2027年（民國116年）勞動檢查方針，從內容來看，明年的勞檢不只是調整檢查項目，更透露一個值得企業注意的轉變：職業安全衛生管理，正從「事故發生後的改善」，進一步走向「事故發生前的風險治理」。

此次勞檢方針配合新版《職業安全衛生法》及強化職場減災行動計畫，將「源頭防災、承攬管理、職場霸凌防治」列為三大主軸，同時擴大高風險廠場列管。

第一個值得注意的關鍵字，是「源頭」。

許多重大職災的風險，其實早在設備、工程與作業規劃階段就已形成。如果設計階段沒有充分辨識危害，等到產線運轉後才要求現場改善，不僅成本更高，也容易形成「用管理措施彌補設計缺陷」的困境。

這代表未來職安部門不能只扮演事故處理者或法規把關者，而必須更早參與工程、採購、設備與作業流程的規劃。

第二個重點，是「承攬管理」。

製造業與營造業大量使用承攬商，但實務上最容易產生管理斷點的也正是承攬作業。危害告知是否完成？人員資格與教育訓練是否符合要求？共同作業是否有效協調？高風險作業是否確實管制？

真正的難題往往不是企業沒有制度，而是資訊散落在紙本、Excel、Email及不同部門。當承攬人數與工程數量增加，管理複雜度很快就超過人工能有效掌握的程度。

第三個變化，是「職安」的範圍持續擴大。

除了墜落、機械、火災爆炸等傳統危害，2027年勞檢也持續深化職業衛生與新興危害管理，包括高氣溫危害預防；隨著新版職安法上路，職場霸凌防治也正式成為企業職安治理的重要課題。

這些改變其實都指向同一件事：企業需要管理的職安資訊愈來愈多，而且彼此必須產生關聯。

風險評估、承攬商資格、教育訓練、作業許可、巡檢缺失與改善追蹤，如果仍散落在不同表單與檔案中，企業或許能準備出勞檢需要的文件，卻未必真正掌握風險。

這也是環安衛數位轉型真正的價值。

數位化不是把紙本搬到電腦，而是讓分散的資訊產生連結，讓管理者即時知道「哪裡有風險、誰負責改善、是否已經完成」。

因此，面對2027年的勞檢，企業真正需要準備的，不只是「明年會查什麼」，而是重新思考一個更根本的問題：

當風險發生之前，我們是否已經看見它？