連鎖效應／標準化再進階 讓熟手成長

不是聰明才智鑄就人生，而是我們的習慣鑄就了我們。

先回味一下金髮女孩與三隻熊的故事。在這經典英國童話當中，以熊爸、熊媽和小熊煮完粥盛了三碗，因粥太燙決定先出門散步開始。

金髮女孩誤入熊居，看見三碗粥，大碗太燙、中碗太冷，小碗剛剛好，就把它吃了；她再試坐椅子，大椅太硬、中椅太軟，小椅剛剛好，但金髮女孩太用力坐壞了椅子；最後試了床，大床太高、中床太低，小床剛剛好，便直接在小熊的床上睡著了。

結果三隻熊回家發現粥被吃了、椅子被坐壞了，還有個金髮女孩睡在床上，女孩驚醒了跳窗而逃。

這個故事的啟示先要探討人際邊界，當然金髮女孩的行為是不對的，但本文的重點在於第二個啟示，就是「剛剛好原則」。

James Clear在其暢銷書《原子習慣》中闡述習慣對人的影響，若想培養好習慣，可引用金髮女孩的剛剛好原則。帶領團隊時剛剛好原則也適用。

有連鎖企業主問：當標準已經成為個人的能力，形成熟手效應，許多的夥伴就止步於此，激勵可再發揮的效果有限。

所謂的剛剛好原則，不能太難，也不能不難，比夥伴能力高出4%剛剛好。面對熟手要能刺激成長，不妨應用以下三方法。

一、肌肉記憶法：重訓選擇啞鈴通常從基礎重量依次而上，例如從二公斤開始，逐漸遞增一至二公斤，如果公司的標準只有會和不會兩種，那麼公司的標準沒有深度可言，無法進階是環境造就同仁止步。

二、創新提案法：要讓同仁用腦上班，就必須鼓勵執行智慧，都說熟能生巧，如果不成為顯性知識，就會成為個人帶新人的秘訣（隱性知識），其間的差異可想而知，所以許多企業的標準形成的不標準，就在於個人執行智慧形成的偏誤，鼓勵創新提案，讓隱性知識成為顯性知識。

三、終極挑戰法：不僅要進階，還要創紀錄，記錄使人有具體追求的目標。大陸萬店規模的茶飲品牌「古茗」，在其研發部門前的長廊陳列歷年來的暢銷單品，古茗研發同仁的獎金是依所研發單品的全國銷售量來評定的、且沒有上限，公司提供平台，讓研發選手來挑戰。

夥伴們潛力無窮，但工作不能只是標準的機械化，必須有追求、有目標，還能實現個人成就。

企業主都希望夥伴們用心投入工作，但我們提供卓越的工作環境了嗎？這個環境不僅僅是物質條件的，更是對進步、守恆和卓越表現有所呼應的，是環境成就了同仁，而同仁永遠有選擇更好的權利。