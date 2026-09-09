「宏匯光合聯盟」拿下A10山鼻站案 桃園首件捷運土地開發案完成簽約

第一太平戴維斯協助桃園市首件捷運土地開發案順利引商！機場捷運A10山鼻站車站專用區土地開發案，由宏匯、群光電能科技及甲山林建設共同組成的「宏匯光合聯盟」與桃園市政府順利簽約，預期將帶動區域發展及提升捷運土地利用效益。

「桃園市大眾捷運系統捷運機場線A10車站專用區土地開發案」全案基地面積約1,513坪，本案將結合社區商場、居住及交通轉乘等多元機能，設置捷運轉乘設施及綠色運具充電設備，滿足民眾日常通勤、轉乘及停車需求，提升區域生活品質與交通服務水準，打造人本友善、宜居永續的捷運生活圈。

此外，開發團隊亦將永續發展及ESG理念納入整體規劃設計，承諾取得綠建築黃金級標章、智慧建築銀級標章、建築能效1+級、LEEDv5 BD+C、WELL for Residential認證、Fitwel 3星等標章認證，打造高規格的複合式住宅大樓。

本次招商顧問第一太平戴維斯表示，桃園具獨有陸、海、空運輸條件，加以近年政府投資桃園航空城與軌道建設，吸引產業投資與轉型。2026年桃園市商用不動產與工業土地投資逾700億元，包含廣達電腦投資197億購置華亞科技園區廠房、凱基人壽投資63億元購置楊梅物流中心、日月光投資56.7億元取得中壢工業區廠房等，半導體、物流等產業擴張需求強勁。

產業擴張帶動桃園整體住、商需求，本次A10山鼻站的成功招商，不僅展現市場對桃園捷運沿線TOD發展潛力的肯定，更是桃園首件土地開發案成功招商的重要里程碑。

第一太平戴維斯指出，隨著桃園捷運綠線部分路段預計於今年底通車，捷運路網效益將逐步發酵，待捷運綠線全面通車，A10站未來可快速轉乘連結藝文特區、桃園市區等，串聯大桃園地區產業、商業、生活等多元機能，首件捷運土地開發案順利招商亦成為引領桃園邁向軌道經濟發展的重要起點。隨桃園市軌道建設逐步完成、軌道沿線土地陸續推出招商，後續將引領桃園市朝緊密城市發展，打造高效率的永續生活圈。