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外送專法上路...爆出極少數外送員蓄意拖單 平台強調不排除採法律途徑

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
foodpnada台灣總經理黃逸華指出，外送專法上路以來，因新制適應期和天氣因素影響，平台統計，近期消費者平均等待時間延長30%，對整體消費體驗造成嚴重衝擊。聯合報系資料照
foodpnada台灣總經理黃逸華指出，外送專法上路以來，因新制適應期和天氣因素影響，平台統計，近期消費者平均等待時間延長30%，對整體消費體驗造成嚴重衝擊。聯合報系資料照

外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）正式實施40天以來，消費者平均等候時間延長，更因外送費按時間、距離計算，傳出外送員蓄意拖單狀況。foodpnada台灣總經理黃逸華指出，外送專法上路以來，因新制適應期和天氣因素影響，平台統計，近期消費者平均等待時間延長30%，對整體消費體驗造成嚴重衝擊。

她坦言，外送專法保障外送員的立意良善，但上路以來，平台面臨營運成本大幅攀升32%的挑戰，更衍生出部分服務亂象。新制上路後，有極少數外送員疑似利用法規與派單機制的漏洞，出現明顯不合常理的蓄意拖單、挑單等異常行為，導致消費者平均等待時間延長了30%，嚴重影響整體消費體驗與服務品質。

她指出，新法上路40天，一方面大家還在適應期，一方面也因為8、9月遇到大雨、高溫等極端氣候，對平台營運有些衝擊，例如過去下雨天往往是平台營運較好的時候，但因為現在外送員有所考量，現在雨天的營收反而下降。

foodpanda指出，目前全面啟動監控機制，積極透過系統演算法持續蒐集相關的外送異常數據，在極端天氣下，外送員要注意安全是正常的，但如果是很不當且明顯故意，平台一直在收集相關的數據，不排除做相對應的一些處置，例如停權，對非常蓄意、惡意的情況，不排除採法律途徑。

foodpanda表示，現在也盡量利用科技，讓餐廳備餐、外送員到店取貨的時間可以良好銜接，都不要等太久。外送產業的永續發展仰賴消費者、商家與外送夥伴的共榮互惠，不希望少數人為了個人利益破壞現有制度，進而讓全體使用者與多數守法的外送員共同承擔惡果。

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