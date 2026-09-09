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緯穎除權爆畸零股爭議 董座：優先照顧小股東

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
AI伺服器代工大廠緯穎（6669）近日除權引發畸零股爭議，並於8日深夜祭出補救措施，開放讓持有1～15股的小股東以面額10元認購1股的機會。聯合報系資料照
AI伺服器代工大廠緯穎（6669）近日除權引發畸零股爭議，並於8日深夜祭出補救措施，開放讓持有1～15股的小股東以面額10元認購1股的機會。聯合報系資料照

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）近日除權引發畸零股爭議，並於8日深夜祭出補救措施，開放讓持有1～15股的小股東以面額10元認購1股的機會，董事長洪麗寗9日首度親上火線回應指出，小股東占公司50％的股東戶數，因此會優先以小股東權益湊足整股登記。

緯穎於9月2日除權，由於每1,000股將配發1,983股，雖然可讓持有一張的股東變成持有近三張，不過對於僅持有零股的股東而言，則會產生小數點以下的畸零股，以持有1股緯穎普通股的股東為例，會再額外配發1.983股，不過由於小數點以下將歸零或依照面額處理，且產生的全數畸零股將會洽特定人認購，因此引發小股東在除權後爆出許多爭議。

緯穎8日晚間祭出新措施，將以除權最後過戶日的股東名冊，先行讓持有1至15股的小股東，以每股面額10元、每戶認購1股，且認購權利不得轉讓。洪麗寗表示，為何選定1～15股東原因在於，小股東占緯穎股東戶數超過50％，因此會優先照顧小股東權益。

緯穎 零股 股東

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