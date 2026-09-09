Klook首推「eSIM 錢包」新功能 可保存流量、跨國使用 還能分享親友

近年國人出國旅遊常買eSIM（嵌入式SIM卡），但很難預期到底會用多少流量。包括行程臨時改變、飯店提供WiFi、App使用量超出預期，都可能讓旅客買了流量卻沒用完。根據Klook調查，旅客在購買eSIM時，通常依據旅程天數及預估使用量選擇方案，但實際旅行過程中除了導航、通訊、付款等基本需求，也會使用影音、社群等，往往面臨難以精確掌握實際用量、擔心浪費流量的困擾。

回應旅客對eSIM流量使用彈性的需求，Klook成為第一家推出「eSIM錢包」功能的旅遊平台，使用Klook eSIM的剩餘流量可以保存至下一趟旅程接著用、不同國家也能用，甚至可以分享給親朋好友，讓旅客沒用完的流量，不必跟著旅程一起結束。

此次Klook推出的「eSIM錢包」功能將進一步提升流量使用彈性，讓旅客將剩餘流量保存至個人的「錢包」，於下一趟旅程接續用；更便利的是，「eSIM錢包」支援不同國家間的使用，例如這次去日本剩下的流量，下一趟去韓國、泰國或其他目的地時，也能依適用方案規則繼續使用，降低因單次旅程結束而產生的流量浪費。

除了延續至未來旅程，若短期內沒有下一趟旅行，剩餘流量可分享給即將出國的家人、朋友或旅伴。旅客可透過Klook App進入「eSIM錢包」，產生專屬分享連結，透過LINE或其他社群軟體當成禮物輕鬆進行分享贈送，讓剩餘流量發揮價值。

Klook表示，eSIM錢包是Klook持續從旅客實際旅行情境出發、優化旅遊產品與服務的一環。從行前選購、旅途中使用，到旅程結束後的剩餘流量，Klook持續透過產品創新，讓旅客的行動網路體驗更簡單、更有彈性。