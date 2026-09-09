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長照住宿機構補助加碼6萬元 14日開放申請

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政委陳時中說明住宿式長照機構補助新制。記者歐芯萌／攝影
政委陳時中說明住宿式長照機構補助新制。記者歐芯萌／攝影

衛福部10日將於行政院會報告「住宿式服務機構使用者補助方案-115年調增計畫」。政委陳時中9日說明，符合資格者補助金額全面加碼 6 萬元，並且補助條件由原先嚴格的「按年計」放寬為更彈性的「按月計」，新制補助追溯自今年元旦起算，下周一（14 日）正式開放申請。

陳時中表示，此次加碼方案涵蓋兩大類別之住宿機構住民，無論原先領取何種補助，皆可額外獲得由中央全額負擔的6萬元加碼金。

陳時中指出，長照失能者（長照需要等級第4至8級），原補助額度為每年6萬元，此次加碼之後，每年最高可獲12萬元補助。身心障礙者（中度、重度、極重度），過去依所得級距，由地方政府提供約2.2萬至2.7萬不等之補助，此次一律由中央額外發放6萬元加碼補助。

陳時中提到，過去舊制的補助門檻較高，住民須全年住滿 180 天方可領取全額，未達天數則不予補助。為使福利政策更貼近民眾實際狀況，新制將改為「按月結算」。此舉大幅降低了請領門檻，能更精準且公平地提供實質協助。

他表示，入住超過（含）半個月，當月即視為完整一個月進行補助（例如：8月14日入住至月底，超過半個月，當月計入補助）。入住未滿半個月，該月份則不予計算補助（例如：8月16日入住至月底，未滿半個月，當月不計）。

陳時中說，為避免民眾苦候，此次加碼方案追溯自2026年1月1日起生效。前八個月適用放寬條件：針對今年1月至8月期間，只要累計住滿120天，即可獲得該期間的全額補助；9月起則接續適用上述的「按月計」新制。

陳時中解釋，起算日認定原則新舊案不同。舊案（9月前已入住者）維持以原「入住日」作為補助起算基準。新案（9月後新申請者）考量地方政府需進行相關資格認定作業，新案將統一以「申請日」作為起算基準。他呼籲符合資格之新入住家庭盡速提出申請，以免影響自身權益。

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