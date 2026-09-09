台鐵車站深化多元發展 串聯地方創生、產業活力

經濟部中小及新創企業署9日於台北車站一樓多功能展演區舉辦「OTOP 20周年台北車站展售會」開幕典禮，經濟部龔明鑫部長與交通部產業發展及國際事務司陳其華司長應邀出席，見證台鐵公司與中小及新創企業署簽署合作意向書，並與現場貴賓共同參與OTOP 20周年啟動儀式及展售會巡禮。

台鐵公司馮輝昇總經理致詞時表示，OTOP（One Town One Product，一鄉鎮一特產）推動20年來，持續協助具有地方文化與產業特色的產品在地扎根、建立品牌，並逐步拓展至全台市場；台鐵也不斷思考，如何運用遍布全台的鐵路路網與車站，把交通人流帶進地方，讓鐵路與地方共同成長。

近年台鐵公司積極推動車站與地方發展結合，例如在竹東車站，透過舊宿舍群活化，引入親愛愛樂等地方文化力量，並以竹東、內灣郵輪式列車結合音樂演出與地方巡禮；在宜蘭頭城，則透過鐵路、車站及場域資源，與地方政府串聯石城、大里、大溪、梗枋及外澳五個漁村，發展「頭城五漁鐵」。

今年集集支線全線復駛後，台鐵也與中企署合作推出「城鄉尋味號」，串聯沿線地方品牌、青年團隊及特色產業，從車廂裡的地方故事、手作體驗，到車站周邊市集與地方遊程，讓搭火車本身就成為認識地方的一種方式。

台鐵公司已訂定「車站結合地方創生作業要點」，透過車站空間活化，結合政府輔導機制、在地青年及企業資源，強化車站與周邊地區的連結。此次中企署與台鐵公司簽署合作意向書，將進一步加強運用台鐵交通人流及場域優勢，用地方特色好物吸引旅客走進台灣365個鄉鎮，帶動地方產業發展。

此次展售會串聯全台22縣市特色業者，規劃「城鄉逸品」、「城鄉聯盟」、「OTOP經典展」、「城鄉通路與列車」、「城鄉食尚」及「城鄉醇釀」等六大展區，其中非六都地區業者占比超過8成，實體展出121家，另有80家業者參與線上專區，總計逾千項商品曝光。

展售會自9月9日至13日一連5天於台北車站舉行，預估可吸引12萬參觀人次，創造新台幣2,000萬元商機（含實體與線上展售），後續並規劃於高雄車站辦理展售活動。

未來台鐵公司也將持續配合交通部政策，運用車站及鐵路路網優勢，深化與中央各部會及地方產業合作，發揮交通建設串聯城鄉、促進地方共榮的效益。