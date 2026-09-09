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外送專法上路40天平台成本大增 foodpanda也要調整商家平台費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
foodpanda坦言，為配合法規要求並保障外送夥伴權益，平台內部營運成本已大幅攀升32%，且預期未來將持續上漲。聯合報系資料照
foodpanda坦言，為配合法規要求並保障外送夥伴權益，平台內部營運成本已大幅攀升32%，且預期未來將持續上漲。聯合報系資料照

《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）正式實施40天以來，外送產業面臨營運結構的重大挑戰。foodpanda坦言，為配合法規要求並保障外送夥伴權益，平台內部營運成本已大幅攀升32%，且預期未來將持續上漲。目前向商家提出三種新的方案計畫，11月起將調漲商家平台使用費率。

foodpanda台灣總經理黃逸華表示，外送專法上路後平台持續關注外送員出勤狀況、消費者服務體驗和整體訂單量。在新制適應期與極端天候（如8月至9月的歷史雨量高峰）雙重影響下，看得出部分外送員上線意願降低，消費者平均等待時間延長30%，對整體消費體驗造成嚴重衝擊。而外送員在雨天等氣候意願降低，也使消費者面臨「買得到」但「送不到」的狀況，平台也在尋找解決方案。

針對外界高度關注的「漲價」議題，黃逸華表示，整體營運成本大增32%，目前對消費者尚無確切的漲價時間表。平台現階段優先策略為提升內部營運效率與優化系統演算法，盡力在不影響消費者與店家權益的前提下吸收新增成本。不過面對持續擴大的成本壓力，若長期無法達到市場供需平衡，不排除未來調整價格。

不過foodpanda最近也向商家發出說明，提出三種新的平台使用費漲價調整計畫，黃逸華表示，希望改變單一調高服務費的做法，改為推出包含廣告曝光等多元行銷方案，商家能依據自身營運需求進行靈活配置。

在外送員管理方面，因新法採用「距離」與「時間」雙重計費，平台確實發現專法上路後，有極少數外送員利用新機制出現拖單、挑單等異常行為，對整體服務品質造成負面影響。foodpanda指出，目前已介入，透過科技化手段調整派單演算法並加強異常監測，以維護多數守法外送夥伴及消費者的權益。

foodpanda近期向商家提出平台使用費調整方案。foodpanda台灣／提供
foodpanda近期向商家提出平台使用費調整方案。foodpanda台灣／提供

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