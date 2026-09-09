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住宅維修費、家庭用品漲幅擴大 居住類CPI連七個月破2%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

居住類物價漲勢仍具黏著性。主計總處統計，8月居住類消費者物價指數（CPI）年增2.31%，已連續七個月站上2%。不過，細看居住類內部結構，占比最大的房租漲勢持續收斂，8月年增率降至1.69%，寫2022年6月以來、51個月低點；相較之下，住宅維修費、家庭用品漲幅同步擴大，成為支撐居住類物價的重要力量。

細看居住類五大項目，占比最大的房租漲勢持續收斂。8月房租年增1.69%，低於7月的1.72%，寫51個月低點。主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，前一、兩年房租漲幅較高，主要受到整體物價上升、利率偏高及住宅維修成本增加等因素影響，房東修繕、維護成本提高，也可能反映至租金。

不過，近期房市降溫，也讓房租漲勢逐步趨緩。蔡秀慧指出，內政部住宅價格指數年增率自去年第3季起由正轉負，之後持續呈負成長，隨房價漲勢轉弱，租金上漲壓力也有所減輕。

房租降溫之際，住宅修繕成本卻反向走高。8月住宅維修費年增3.8%，寫2023年1月以來新高；其中維修材料、維修服務漲幅均擴大，顯現民眾不論購買修繕材料或支付人工費用，負擔均增加。

家庭用品也明顯升溫。8月年增2.74%，寫2023年2月以來、43個月新高；包含家庭耐久設備、餐具及其他家用品價格皆走揚。

蔡秀慧表示，家庭用品涵蓋紡織品、家具，以及冷氣機、冰箱、熱水器、瓦斯爐等家庭耐久設備，近期部分品項受進貨及生產成本增加影響而調漲；但各細項影響因素不同，部分商品也可能受到前期促銷造成的基期效應影響，仍須逐項觀察。

漲幅 CPI 家庭

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