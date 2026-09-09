愛買衝生鮮！今年來客增5% 巨城明年改裝導入代客料理

愛買量販靠「吃」拉升來客與業績，今年以來來客數年增5%，營收也較去年同期成長3%至5%。愛買量販營運長姚偉昱表示，目前生鮮營收占比已拉升至19%，較去年增加約3個百分點，今年底將進一步挑戰突破20%；同時啟動熟食、烘焙升級計畫，並擴大鐵板代客料理布局，下一站鎖定新竹巨城店。

愛買目前全台共有13家店，在量販市場規模不算大，因此近年將生鮮、熟食視為提高來客黏著度的重要戰場。姚偉昱表示，零售業績來自「來客數乘以客單價」，除了把消費者帶進門，也要透過商品升級提高客單，因此愛買近年持續強化生鮮及熟食，希望讓消費者有購買食品需求時，第一時間就想到愛買。

姚偉昱去年4月接任營運長以來，愛買生鮮營收占比已提高約3個百分點，目前來到19%，年底目標突破20%。他指出，超市生鮮占比可以達到3成以上，但量販店還有生活日用品、服飾及家電等眾多品類，若生鮮占比能站上兩成，代表生鮮在消費者的滲透率進一步提高，也有助帶動來客及整體營運。

為進一步拉升生鮮業績，愛買正把「賣食材」延伸至「現場吃」。包括南雅店、桃園店、水湳店及復興店共4家門市提供鐵板代客料理，消費者在賣場選購食材後即可現場料理。愛買指出，代客料理每年服務費營收已超過千萬元，並帶動生鮮業績成長2成。

姚偉昱表示，代客料理未來有機會逐步擴大至更多門市，下一個規劃據點為新竹巨城店，預計明年配合門市改裝時導入，屆時也將同步把目前規劃中的新版熟食、烘焙商品帶進巨城店。

愛買近期已著手規劃熟食及烘焙「2.0」，方向是往更精緻的產品發展。姚偉昱透露，團隊會到百貨公司麵包專櫃購買商品試吃、研究，希望未來建立不同層次的烘焙產品，讓消費者除了價格之外，也能因為品質及口味選擇量販店商品。

熟食也已有商品跑出成績。姚偉昱指出，愛買推出的現切雞肉商品目前已導入全台門市，單月銷售額穩定超過百萬元。團隊將持續推出市場上受到歡迎的口味帶回進行商品開發。

愛買9日也推出「台南好味・愛買上桌」季節限定餐飲活動，選用虱目魚、牡蠣、烏魚子、龍膽石斑，以及百香果、蓮藕、酪梨、火龍果等台南農漁產，透過鐵板料理等方式組成每人688元套餐，陸續於南雅、桃園、水湳及復興4店登場。

姚偉昱坦言，這類套餐活動本身並不以獲利為主要目的，而是希望讓消費者實際吃到賣場販售的食材，進一步認識商品，「讓他知道原來愛買的東西也這麼好吃」，再把餐飲體驗轉化為後續的生鮮與熟食消費。

愛買目前仍處於營運調整階段，姚偉昱表示，今年全年仍將持續挑戰轉虧為盈；隨著來客數與營收同步成長，以及生鮮、熟食占比持續提升，將透過提高來客黏著度與客單價，尋找下一階段成長動能。