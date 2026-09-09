快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

愛買衝生鮮！今年來客增5% 巨城明年改裝導入代客料理

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買9日也推出「台南好味・愛買上桌」季節限定餐飲活動，選用虱目魚、牡蠣、烏魚子、龍膽石斑，以及百香果、蓮藕、酪梨、火龍果等台南農漁產。記者嚴雅芳／攝影
愛買9日也推出「台南好味・愛買上桌」季節限定餐飲活動，選用虱目魚、牡蠣、烏魚子、龍膽石斑，以及百香果、蓮藕、酪梨、火龍果等台南農漁產。記者嚴雅芳／攝影

愛買量販靠「吃」拉升來客與業績，今年以來來客數年增5%，營收也較去年同期成長3%至5%。愛買量販營運長姚偉昱表示，目前生鮮營收占比已拉升至19%，較去年增加約3個百分點，今年底將進一步挑戰突破20%；同時啟動熟食、烘焙升級計畫，並擴大鐵板代客料理布局，下一站鎖定新竹巨城店。

愛買目前全台共有13家店，在量販市場規模不算大，因此近年將生鮮、熟食視為提高來客黏著度的重要戰場。姚偉昱表示，零售業績來自「來客數乘以客單價」，除了把消費者帶進門，也要透過商品升級提高客單，因此愛買近年持續強化生鮮及熟食，希望讓消費者有購買食品需求時，第一時間就想到愛買。

姚偉昱去年4月接任營運長以來，愛買生鮮營收占比已提高約3個百分點，目前來到19%，年底目標突破20%。他指出，超市生鮮占比可以達到3成以上，但量販店還有生活日用品、服飾及家電等眾多品類，若生鮮占比能站上兩成，代表生鮮在消費者的滲透率進一步提高，也有助帶動來客及整體營運。

為進一步拉升生鮮業績，愛買正把「賣食材」延伸至「現場吃」。包括南雅店、桃園店、水湳店及復興店共4家門市提供鐵板代客料理，消費者在賣場選購食材後即可現場料理。愛買指出，代客料理每年服務費營收已超過千萬元，並帶動生鮮業績成長2成。

姚偉昱表示，代客料理未來有機會逐步擴大至更多門市，下一個規劃據點為新竹巨城店，預計明年配合門市改裝時導入，屆時也將同步把目前規劃中的新版熟食、烘焙商品帶進巨城店。

愛買近期已著手規劃熟食及烘焙「2.0」，方向是往更精緻的產品發展。姚偉昱透露，團隊會到百貨公司麵包專櫃購買商品試吃、研究，希望未來建立不同層次的烘焙產品，讓消費者除了價格之外，也能因為品質及口味選擇量販店商品。

熟食也已有商品跑出成績。姚偉昱指出，愛買推出的現切雞肉商品目前已導入全台門市，單月銷售額穩定超過百萬元。團隊將持續推出市場上受到歡迎的口味帶回進行商品開發。

愛買9日也推出「台南好味・愛買上桌」季節限定餐飲活動，選用虱目魚、牡蠣、烏魚子、龍膽石斑，以及百香果、蓮藕、酪梨、火龍果等台南農漁產，透過鐵板料理等方式組成每人688元套餐，陸續於南雅、桃園、水湳及復興4店登場。

姚偉昱坦言，這類套餐活動本身並不以獲利為主要目的，而是希望讓消費者實際吃到賣場販售的食材，進一步認識商品，「讓他知道原來愛買的東西也這麼好吃」，再把餐飲體驗轉化為後續的生鮮與熟食消費。

愛買目前仍處於營運調整階段，姚偉昱表示，今年全年仍將持續挑戰轉虧為盈；隨著來客數與營收同步成長，以及生鮮、熟食占比持續提升，將透過提高來客黏著度與客單價，尋找下一階段成長動能。

生鮮 愛買 料理 巨城 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

7-ELEVEN 8門市、i划算推日韓麝香葡萄！Fresh代客現烤加1元送荷包蛋

foodpanda 攜手喜相逢 私廚首度上外送平台

揚秦營收／8月3.10億元創歷史次高 涮金鍋首度插旗新北市

麗豐營收／8月2.88億元、年減10.7% 前八月年增5.2% 旺季衝單店業績

相關新聞

「勤美璞真」月租逾55萬躍北市豪宅租金王 原來租客有這些盤算

根據實價登錄租賃交易，台北市豪宅「勤美璞真」，24樓戶212.2坪，含四個車位，今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！

「私校七雄」延平中學每坪最貴、逾125萬 這三所總價2千萬有望入主

永慶房產集團統計素有「私校七雄」之稱的七所私立中學近一年周邊房市行情，其中延平中學房價位居七雄之冠，而薇閣中學、南山中學以及再興中學則相對實惠，總價2千萬內就能入主。

「長虹天璽」月租45萬創內湖新紀錄 兩年租期房東坐收千萬

根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅「長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。

愛買衝生鮮！今年來客增5% 巨城明年改裝導入代客料理

愛買量販靠「吃」拉升來客與業績，今年以來來客數年增5%，營收也較去年同期成長3%至5%。愛買量販營運長姚偉昱表示，目前生鮮營收占比已拉升至19%，較去年增加約3個百分點，今年底將進一步挑戰突破20%；同時啟動熟食、烘焙升級計畫，並擴大鐵板代客料理布局，下一站鎖定新竹巨城店。

溢泰林于鈞接任董事長 開啟專業經營新局面

溢泰實業（7818）9日召開董事會，推選集團執行長林于鈞接任董事長，創辦人林慶雄續任董事。面對上市後的新階段與產業轉型挑戰，由他接掌董事長一職，以便統一經營決策與執行權責；創辦人林慶雄則全力支持新任董事長及經營團隊的發展方向。

中租攜手北市大 推首屆租賃人才課程

中租控股（5871）與台北市立大學合作開設「租賃人才」學期講座，也是中租首次與大專院校推動學分課程，從租賃產業出發，聚焦企消金產品金融服務，以及能源產業與保險經紀等實務分享。旗下公司中租迪和副董事長侯明欽表示，中租身為產業領導者，扮演產學相連的橋樑，帶頭提供真實產業情境，以協助學子縮短學用落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。