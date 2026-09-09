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溢泰林于鈞接任董事長 開啟專業經營新局面

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
溢泰實業9日召開董事會，推選集團執行長林于鈞接任董事長。溢泰／提供
溢泰實業9日召開董事會，推選集團執行長林于鈞接任董事長。溢泰／提供

溢泰實業（7818）9日召開董事會，推選集團執行長林于鈞接任董事長，創辦人林慶雄續任董事。面對上市後的新階段與產業轉型挑戰，由他接掌董事長一職，以便統一經營決策與執行權責；創辦人林慶雄則全力支持新任董事長及經營團隊的發展方向。

同時，該公司也公告8月營收為10.54億元，年增11.54%，營運動能持續增溫。

溢泰經營團隊認為，近兩年集團積極走向資本市場，同時也面對全球產業環境及業務轉型的挑戰，於不同發展階段，投資者對於集團的經營策略、資源配置，以及資本市場溝通亦有新的要求與期望。此次強化集團治理結構，係希望透過統一權責分工，讓營運策略與資本市場策略形成一致方向，提升決策效率與執行力，重新凝聚市場對公司長期發展的信心。

溢泰集團自1981年創立，透過海外布局與併購，建立今日集團規模；林于鈞執行長於2008年起，長期投入生產營運、海外事業整合及市場轉型。接任董事長後，林于鈞將優先強化核心本業競爭力及獲利體質，在全球淨水需求持續發展的基礎上，掌握商用淨水、半導體用水與工業廢水處理等新商機，並推進活性碳再生等循環應用，兼顧本業穩健成長與新事業成長動能。

林于鈞表示，未來除了積極強化營運表現，也將增加與投資人及資本市場的溝通，提升公司能見度與市場信心，讓公司的成長潛力與長期價值，能在資本市場獲得更充分且合理的反映。

董事長 董事 資本市場

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