中租攜手北市大 推首屆租賃人才課程

中租控股（5871）與台北市立大學合作開設「租賃人才」學期講座，也是中租首次與大專院校推動學分課程，從租賃產業出發，聚焦企消金產品金融服務，以及能源產業與保險經紀等實務分享。旗下公司中租迪和副董事長侯明欽表示，中租身為產業領導者，扮演產學相連的橋樑，帶頭提供真實產業情境，以協助學子縮短學用落差。

中租控股與台北市立大學合作，9日開展首堂「租賃產業與企業金融開發實戰」課程，運用中租控股旗下多元化產品，解說融資租賃產業特性，並從企業金融開發技巧，客戶需求判斷技能，與市場實務運作現況，協助學生掌握新世代職場的關鍵能力。

侯明欽於課程開場時表示，就業市場持續受AI、能源轉型、全球市場重組與消費金融行為改變等多重因素影響，大學教育除了學習課本知識，更應提早銜接產業，理解職場運作邏輯與市場變化趨勢，以學習創造個人價值。

中租表示，課程安排協助學生理解，租賃業不僅提供融資服務，更是連結資金、資產與企業需求的關鍵角色，也分享認識中租不同事業版圖，從消費金融、能源產業、保險經紀，以及ESG 永續發展。

侯明欽強調，透過更多元的產業視角，協助學生探索金融服務產業，與培育職涯未來更多可能性的新世代人才；同時也將為公司建立更具深度與延續性的產學合作模式，以及深化校園人才供應鏈。

中租控股重視人才培育與永續發展成果，在在獲得外界肯定，包括曾分獲台灣媒體2座人才訓練發展獎項，《天下雜誌》天下人才永續獎，《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案人才發展組楷模獎，以及美國人才發展協會（ATD）5項大獎，包括1座卓越學習組織獎（BEST Award），與4項單一訓練制度的卓越實踐獎（Excellence In Practice Award）。

中租表示，產學合作計畫，呼應中租雇主品牌的價值主張「勇進成長、連結全球」，期待青年學子勇於進入真實市場，在專業實戰中持續成長，並透過企業跨事業、跨市場的發展，拓展更寬廣的職涯視野。