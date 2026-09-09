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中租攜手北市大 推首屆租賃人才課程

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
圖右起，中租迪和副董事長侯明欽、台北市立大學通識教育中心主任李天申、中租控股人資長鄭秀姿、台北市立大學師資培育及職涯發展中心綜合企劃與職涯組組長丘嘉慧，與中租迪和微型企業台北營業部資深經理洪世和，攜手推出租賃人才學分課程。中租控股／提供
圖右起，中租迪和副董事長侯明欽、台北市立大學通識教育中心主任李天申、中租控股人資長鄭秀姿、台北市立大學師資培育及職涯發展中心綜合企劃與職涯組組長丘嘉慧，與中租迪和微型企業台北營業部資深經理洪世和，攜手推出租賃人才學分課程。中租控股／提供

中租控股（5871）與台北市立大學合作開設「租賃人才」學期講座，也是中租首次與大專院校推動學分課程，從租賃產業出發，聚焦企消金產品金融服務，以及能源產業與保險經紀等實務分享。旗下公司中租迪和副董事長侯明欽表示，中租身為產業領導者，扮演產學相連的橋樑，帶頭提供真實產業情境，以協助學子縮短學用落差。

中租控股與台北市立大學合作，9日開展首堂「租賃產業與企業金融開發實戰」課程，運用中租控股旗下多元化產品，解說融資租賃產業特性，並從企業金融開發技巧，客戶需求判斷技能，與市場實務運作現況，協助學生掌握新世代職場的關鍵能力。

侯明欽於課程開場時表示，就業市場持續受AI、能源轉型、全球市場重組與消費金融行為改變等多重因素影響，大學教育除了學習課本知識，更應提早銜接產業，理解職場運作邏輯與市場變化趨勢，以學習創造個人價值。

中租表示，課程安排協助學生理解，租賃業不僅提供融資服務，更是連結資金、資產與企業需求的關鍵角色，也分享認識中租不同事業版圖，從消費金融、能源產業、保險經紀，以及ESG 永續發展。

侯明欽強調，透過更多元的產業視角，協助學生探索金融服務產業，與培育職涯未來更多可能性的新世代人才；同時也將為公司建立更具深度與延續性的產學合作模式，以及深化校園人才供應鏈。

中租控股重視人才培育與永續發展成果，在在獲得外界肯定，包括曾分獲台灣媒體2座人才訓練發展獎項，《天下雜誌》天下人才永續獎，《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案人才發展組楷模獎，以及美國人才發展協會（ATD）5項大獎，包括1座卓越學習組織獎（BEST Award），與4項單一訓練制度的卓越實踐獎（Excellence In Practice Award）。

中租表示，產學合作計畫，呼應中租雇主品牌的價值主張「勇進成長、連結全球」，期待青年學子勇於進入真實市場，在專業實戰中持續成長，並透過企業跨事業、跨市場的發展，拓展更寬廣的職涯視野。

中租 北市大 講座

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