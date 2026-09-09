車用照明大廠儒億瞄準汽車智能商機 預計10月上櫃掛牌

Tier1汽車零組件供應商儒億（6604）於9月10日舉辦上櫃前業績發表會，預計在10月上櫃掛牌。

儒億長期深耕汽機車零組件領域，主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關鎖類與光源啟動模組等產品，暨車燈模具之設計、開發、生產及銷售業務，憑藉多年累積之技術實力與品質管理經驗，持續提供國內外客戶高品質且具競爭力之產品與整合服務。

儒億科技董事長吳國禎分析，具備IATF 16949及ISO 26262等完整汽車零組件國際認證，並擁有光學、電子、機構、熱學相關設計之研發團隊以及完善的製程及實驗室設備，足以滿足多數客戶需求，透過多年累積之光電機熱相關技術，提供產品最佳化設計，另亦有與車燈國際大廠斯坦雷技術合作，以強化研發能量。

另外，儒億擁有基板廠與模具廠，對車燈及電裝部品的關鍵零件如電路控制基板、光學元件與精密塑膠件等具備高度自製能力，不僅有助於穩定供應、確保品質，更能有效控管製造成本，縮短產品開發與導入時程，提升整體營運效率，由於關鍵製程掌握在自身手中，在面對客製化產品開發需求與量產切換上具備更高的彈性與反應速度。

目前儒億主要客戶涵蓋國內、日本及馬來西亞，且透過其持有50%股權之印尼合資公司AJI深耕印尼汽車OEM車燈市場，AJI營運績效逐年成長，大幅挹注儒億業外轉投資收益，印尼每千人汽車保有量僅99輛，長期成長空間顯著，藉由區域化供應鏈整合與在地化服務，提升整體營運效率與市場競爭力，東南亞車市成長潛力龐大，為儒億成長引擎之一。

儒億以其優異之設計開發能力長期與客戶建立合作關係，在技術服務能力上深受客戶認同及肯定，提升客戶黏著度並建立實績，另外智慧頭燈逐漸成為主流，將提升車燈價值，儒億目前已具備AFS(Adaptive Front-lighting System)主動轉向式頭燈及ADB(Adaptive Driving Beam)自適應式遠光頭燈的製造能力，未來將有望持續提升滲透率，儒億未來成長前景應屬可期。

儒億科技董事長吳國禎，看好未來的營運展望。記者黃淑惠／攝影