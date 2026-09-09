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佳和實業參與環境部產品數位護照試行 提前因應歐盟DPP趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

佳和實業（1449）參與環境部資源循環署推動的產品數位護照（Digital Product Passport, DPP）試行，9月7日「產品數位護照成果發表會暨產業論壇」獲頒試行業者感謝狀。隨著歐盟持續推動數位產品護照制度，佳和也藉由此次試行，提前累積紡織產品資訊管理與供應鏈追溯經驗。

歐盟透過《永續產品生態設計法規》（Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR）建立數位產品護照制度框架，並將紡織與服飾列為優先產品類別之一。隨著相關規範逐步推進，產品資訊透明度與可追溯能力，也逐漸成為全球紡織供應鏈關注的重要議題。

數位產品護照的核心，不只是將產品資訊數位化，更涉及供應鏈各環節是否能提供完整且可信的材料與製程資料。對製造端而言，如何整合既有生產資訊，並建立可追溯的資料基礎，將是制度落地的重要環節。

佳和深耕紡織產業逾50年，長期累積材料研發、製造管理及垂直整合能力。這次參與環境部試行，佳和希望從製造端實際驗證產品資訊數位化的可行性，並進一步了解未來國際市場對產品資訊揭露與供應鏈透明度的需求。

佳和表示，過去客戶主要關注品質、性能、價格與交期，未來則可能進一步要求企業說明材料來源、製程資訊，以及相關資料能否被追溯與驗證。因此，產品資訊管理不只是法規議題，也將逐步成為供應鏈競爭力的一部分。近年佳和持續推動產品高值化、低碳化與智慧製造，產品應用也逐步延伸至汽車、工業及航太等高規格市場。此次投入產品數位護照試行，則進一步將既有製造能力延伸至供應鏈資訊管理。

佳和表示，未來將持續整合材料研發、製造管理與永續資訊，累積產品追溯及數位資料管理能力，提前因應國際品牌與市場對供應鏈透明度日益提高的要求。

歐盟 護照 環境部

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