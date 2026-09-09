酷澎強調在台設立獨立法人 對保障消費者個資與法遵負責

消基會9日針對Coupang酷澎2025年個資外洩事件，呼籲政府嚴格監管。Coupang酷澎指出，對2025年資料事件的處理，以及「資料在地化」與「消費者保護」之間的關係做出澄清。Coupang酷澎指出，保障消費者權益的關鍵，在於企業是否能在台灣承擔明確的法律責任，而非資料物理上的儲存地點。

Coupang酷澎指出，跨國企業在台灣設立實體法人，讓消費者在權益受影響時有明確的責任主體可提出申訴及主張權利，也讓主管機關在事件發生時有明確對象可以依法監督並追究責任。顧客信任是Coupang酷澎一切營運的核心基礎，酷澎一開始即選擇在台灣設立獨立實體法人。

Coupang酷澎台灣對本次個資事件的回應，正切實展現了此一在地責任機制在實務上如何有效運作。主動針對受影響顧客提供補償，與數位發展部（MODA）保持密切合作，並隨調查進展持續向社會大眾說明相關資訊；同時迅速落實相關改善措施，並持續強化個人資料保護及資訊安全管理機制。

Coupang酷澎表示，致力於保護顧客資料，未來也將持續與主管機關密切合作，進一步強化資訊安全防護措施。