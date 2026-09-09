港務服務再升級 TPNet 2.0嶄新面貌亮相

為持續深化智慧港口之服務品質，台灣港務公司核心作業系統「台灣港棧服務網（TPNet）」升級至2.0版本，預計於2026年第3季以嶄新面貌正式亮相。此次升級旨在透過架構重構與介面革新，提供國內外使用者更直覺、高效率的資訊查詢環境。

為強化資訊安全防護與系統韌性，核心架構全面升級，不僅顯著提升系統運作的穩定度與處理效能，更為日後擴充各類智慧化服務奠定深厚基礎。

針對使用近十年、已漸不符合現代操作習慣的舊版介面，進行了全面翻新操作介面及使用體驗，並導入響應式網頁設計（RWD），確保手機、平板與桌機皆能提供一致且流暢的瀏覽體驗。

為優化使用者的資訊獲取路徑，港務公司針對TPNet公開功能進行了系統性的邏輯梳理。透過「港群一致性」標準，團隊重新評估舊有功能之存續，將低使用率功能進行精簡或轉入內部系統。

最顯著的突破在於將「預定進港」、「預定出港」、「船舶動態作業」、「最新船期看板」及「歷史船舶動態」等原本零散的五大核心功能，整併為單一整合入口—「船舶作業看板」。此舉大幅縮短使用者的尋找路徑，實現一站式的資訊掌握。

為了提升使用者操作體驗，包括優化下拉式選單過濾條件、強化搜尋欄位自動完成功能、調整系統底色明暗配比以減緩用眼疲勞，並重新配置數據匯出與下載按鈕之位置，確保使用者能在最直覺的情況下取得所需資料。

此外，為接軌國際航運市場，全站同步導入完整英文介面，打破語言藩籬，為國際航商與外籍使用者提供無國界的友善服務。

TPNet 2.0一站式公開功能的上線，不僅是技術框架的升級，更是港務公司落實「數位轉型」與「服務優化」的具體成果。透過將複雜的作業邏輯簡化為更人性化的設計，致力於將台灣商港打造成更安全、高效且永續的國際級智慧標竿。