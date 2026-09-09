聽新聞
0:00 / 0:00
港務服務再升級 TPNet 2.0嶄新面貌亮相
為持續深化智慧港口之服務品質，台灣港務公司核心作業系統「台灣港棧服務網（TPNet）」升級至2.0版本，預計於2026年第3季以嶄新面貌正式亮相。此次升級旨在透過架構重構與介面革新，提供國內外使用者更直覺、高效率的資訊查詢環境。
為強化資訊安全防護與系統韌性，核心架構全面升級，不僅顯著提升系統運作的穩定度與處理效能，更為日後擴充各類智慧化服務奠定深厚基礎。
針對使用近十年、已漸不符合現代操作習慣的舊版介面，進行了全面翻新操作介面及使用體驗，並導入響應式網頁設計（RWD），確保手機、平板與桌機皆能提供一致且流暢的瀏覽體驗。
為優化使用者的資訊獲取路徑，港務公司針對TPNet公開功能進行了系統性的邏輯梳理。透過「港群一致性」標準，團隊重新評估舊有功能之存續，將低使用率功能進行精簡或轉入內部系統。
最顯著的突破在於將「預定進港」、「預定出港」、「船舶動態作業」、「最新船期看板」及「歷史船舶動態」等原本零散的五大核心功能，整併為單一整合入口—「船舶作業看板」。此舉大幅縮短使用者的尋找路徑，實現一站式的資訊掌握。
為了提升使用者操作體驗，包括優化下拉式選單過濾條件、強化搜尋欄位自動完成功能、調整系統底色明暗配比以減緩用眼疲勞，並重新配置數據匯出與下載按鈕之位置，確保使用者能在最直覺的情況下取得所需資料。
此外，為接軌國際航運市場，全站同步導入完整英文介面，打破語言藩籬，為國際航商與外籍使用者提供無國界的友善服務。
TPNet 2.0一站式公開功能的上線，不僅是技術框架的升級，更是港務公司落實「數位轉型」與「服務優化」的具體成果。透過將複雜的作業邏輯簡化為更人性化的設計，致力於將台灣商港打造成更安全、高效且永續的國際級智慧標竿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。