快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

聽新聞
0:00 / 0:00

港務服務再升級 TPNet 2.0嶄新面貌亮相

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為持續深化智慧港口之服務品質，台灣港務公司核心作業系統「台灣港棧服務網（TPNet）」升級至2.0版本，預計於2026年第3季以嶄新面貌正式亮相。此次升級旨在透過架構重構與介面革新，提供國內外使用者更直覺、高效率的資訊查詢環境。

為強化資訊安全防護與系統韌性，核心架構全面升級，不僅顯著提升系統運作的穩定度與處理效能，更為日後擴充各類智慧化服務奠定深厚基礎。

針對使用近十年、已漸不符合現代操作習慣的舊版介面，進行了全面翻新操作介面及使用體驗，並導入響應式網頁設計（RWD），確保手機、平板與桌機皆能提供一致且流暢的瀏覽體驗。

為優化使用者的資訊獲取路徑，港務公司針對TPNet公開功能進行了系統性的邏輯梳理。透過「港群一致性」標準，團隊重新評估舊有功能之存續，將低使用率功能進行精簡或轉入內部系統。

最顯著的突破在於將「預定進港」、「預定出港」、「船舶動態作業」、「最新船期看板」及「歷史船舶動態」等原本零散的五大核心功能，整併為單一整合入口—「船舶作業看板」。此舉大幅縮短使用者的尋找路徑，實現一站式的資訊掌握。

為了提升使用者操作體驗，包括優化下拉式選單過濾條件、強化搜尋欄位自動完成功能、調整系統底色明暗配比以減緩用眼疲勞，並重新配置數據匯出與下載按鈕之位置，確保使用者能在最直覺的情況下取得所需資料。

此外，為接軌國際航運市場，全站同步導入完整英文介面，打破語言藩籬，為國際航商與外籍使用者提供無國界的友善服務。

TPNet 2.0一站式公開功能的上線，不僅是技術框架的升級，更是港務公司落實「數位轉型」與「服務優化」的具體成果。透過將複雜的作業邏輯簡化為更人性化的設計，致力於將台灣商港打造成更安全、高效且永續的國際級智慧標竿。

韌性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳friDay影音導入Agentic AI升級「主動推薦」 看片數提升3.4倍

華南e指沖App獲無障礙認證 整合語音輔助升級聽觸覺互動

集保結算所強化證券核心系統韌性 深化信任金融實踐

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

相關新聞

「勤美璞真」月租逾55萬躍北市豪宅租金王 原來租客有這些盤算

根據實價登錄租賃交易，台北市豪宅「勤美璞真」，24樓戶212.2坪，含四個車位，今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！

「私校七雄」延平中學每坪最貴、逾125萬 這三所總價2千萬有望入主

永慶房產集團統計素有「私校七雄」之稱的七所私立中學近一年周邊房市行情，其中延平中學房價位居七雄之冠，而薇閣中學、南山中學以及再興中學則相對實惠，總價2千萬內就能入主。

「長虹天璽」月租45萬創內湖新紀錄 兩年租期房東坐收千萬

根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅「長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。

愛買衝生鮮！今年來客增5% 巨城明年改裝導入代客料理

愛買量販靠「吃」拉升來客與業績，今年以來來客數年增5%，營收也較去年同期成長3%至5%。愛買量販營運長姚偉昱表示，目前生鮮營收占比已拉升至19%，較去年增加約3個百分點，今年底將進一步挑戰突破20%；同時啟動熟食、烘焙升級計畫，並擴大鐵板代客料理布局，下一站鎖定新竹巨城店。

溢泰林于鈞接任董事長 開啟專業經營新局面

溢泰實業（7818）9日召開董事會，推選集團執行長林于鈞接任董事長，創辦人林慶雄續任董事。面對上市後的新階段與產業轉型挑戰，由他接掌董事長一職，以便統一經營決策與執行權責；創辦人林慶雄則全力支持新任董事長及經營團隊的發展方向。

中租攜手北市大 推首屆租賃人才課程

中租控股（5871）與台北市立大學合作開設「租賃人才」學期講座，也是中租首次與大專院校推動學分課程，從租賃產業出發，聚焦企消金產品金融服務，以及能源產業與保險經紀等實務分享。旗下公司中租迪和副董事長侯明欽表示，中租身為產業領導者，扮演產學相連的橋樑，帶頭提供真實產業情境，以協助學子縮短學用落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。