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觀光雙輪驅動方案 旅展牽線馬來西亞航空合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
MATTA柔佛分會長李慧貞、MCTA柔佛分會長吳晨哲等百位嘉賓，出席新山台灣觀光推廣晚會。交通部／提供
MATTA柔佛分會長李慧貞、MCTA柔佛分會長吳晨哲等百位嘉賓，出席新山台灣觀光推廣晚會。交通部／提供

為深耕馬來西亞出境旅遊市場，交通部觀光署於9月3日號召縣市政府、觀光相關公協會、及觀光業者共44個單位、76位業者組成台灣觀光代表團，參加自9月4日開幕，為期三天馬來西亞最大旅展--吉隆坡MATTA旅展。

台灣館榮獲「MATTA 旅展重要合作夥伴」，交通部觀光署帶著熱騰騰出爐的「觀光雙輪驅動方案」大禮包親赴旅展，邀請大馬民眾來台體驗「台灣百Ways」，並宣布駐吉隆坡辦事處與馬來西亞航空（Malaysia Airlines）簽署合作備忘錄（MOU），此為觀光署首度與馬來西亞合作開啟新篇章。

此次台灣館延續「Taiwan－Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」主題及「台灣不打烊」行銷意象，更首度邀請馬來西亞穆斯林旅遊業者共同進駐，展現台灣積極拓展穆斯林旅遊市場的決心。

展場特別設立拍貼機體驗、及台灣知識問答活動，帶動現場旅台商品買氣。舞台活動則由曾登上太陽馬戲團舞台的「鈴行者劇團」帶來LED特技扯鈴，並邀請馬來西亞人氣網紅Azim Othman與Alana、Abbas夫妻檔分享旅台經驗，精彩內容吸引大拚民眾駐足體驗。

交通部觀光署國際組長鄭智鴻表示，馬來西亞是台灣新南向政策的重要客源市場，免簽、航班便利及旅遊需求持續成長的利。

鄭智鴻說，觀光署自9月1日起啟動「觀光雙輪驅動方案」優惠措施，包含「會展順道遊」、「境外企業獎勵旅遊台中以南、花東住宿加碼」，更看中重遊客對台灣的支持效益，盼以「老朋友帶新朋友」的口碑效應，延續遊台灣金福氣高人氣的抽獎活動。

鄭智鴻提到，今年將以「重遊台灣 福氣加倍」新型態活動，凡曾於2023年1月1日後入境來台之重遊客，除個人有機會抽中5,000元儲值消費金外，若攜同親友結伴來台，隨行親友更可獲得3,000元加碼，最高可獲得8,000元之豐富獎助，非常適合大馬家庭與好友結伴出遊。

台灣代表團此行對馬來西亞觀光行銷啟動新篇章重大意義，不僅向馬來西亞業者與旅客宣布「觀光雙輪驅動方案」國際旅客大禮包，同時於9月4日親自主持觀光署駐吉隆坡辦事處喬遷儀式，當日亦與馬來西亞航空共同宣布簽署合作備忘錄（MOU）。

此為台灣觀光署與馬來西亞首度大型合作計畫，雙方攜手推動熟悉旅遊（FAM Trip）、產品包裝及市場行銷合作，進一步提升台馬航線交流及送客效益。

台灣館獲選為MATTA旅展大會重要合作夥伴，品牌形象遍布展館主要動線，三天展期吸引逾萬人次參觀，現場旅遊諮詢及商品銷售熱絡。代表團隨後將於9月8日前往柔佛新山Sheraton Johor Bahru Hotel舉辦B2B台灣觀光推廣會，期透過雙城接力行銷，深化台馬觀光合作。

活動將邀集近百位當地旅遊公協會、旅行業者及媒體參與，預計促成超過3,000場次商務洽談，透過商務洽談與產品推介拓展合作商機。柔佛鄰近新加坡，具區域旅遊樞紐優勢及高消費潛力，是觀光署近年積極深耕的重要市場。

馬來西亞 旅展 觀光

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