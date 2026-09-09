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「長虹天璽」月租45萬創內湖新紀錄 兩年租期房東坐收千萬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅「長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。台灣房屋內湖加盟店／提供
根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅「長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。台灣房屋內湖加盟店／提供

根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。

觀察該戶兩年前也有租賃交易，當時月租為38萬元，如今月租金增加7萬元，相隔兩年漲幅超過18%，45萬元的月租金，也暫居2026年台北市豪宅租金第四名。

台灣房屋內湖特許加盟店店東王禮民表示，「長虹天璽」是內湖極具代表性的豪宅，雖然早年旁邊有電塔形成銷售阻力，但2017年後電塔拆遷，環境質感大幅改善。

王禮民指出，「長虹天璽」社區管理費約4萬元，加上45萬元月租金，每月租用花費約50萬元，這樣的預算也可以租到不少信義區新興豪宅，不過因為該戶為高樓層視野佳，坪數也比信義區豪宅大，且交通向來是內湖商務工作上的一大抗性，若需要經常出入公司開會，或上下游廠商互動的內科企業主，就近租用有助於提高工作效能。

今年台北市豪宅月租排行榜，台北市豪宅「勤美璞真」 24樓戶今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！第二名為天母豪宅「華固天鑄」的55萬元，也比過去同社區高樓層45萬元的月租還高；松山區的「華固松疆」以月租50.4萬元名列今年第三名；第四、五名的「長虹天璽」、「台北1號院」和「台北信義」，租金皆超過40萬元。

相較去年月租金超過50萬元的租賃交易，僅「文華苑」和「新光傑仕堡」兩筆，其餘住宅租金皆低於40萬元，今年的高租金交易比起去年似乎有增溫趨勢。

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