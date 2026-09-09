「勤美璞真」月租逾55萬躍北市豪宅租金王 原來租客有這些盤算

根據實價登錄租賃交易，台北市豪宅「勤美璞真」，24樓戶212.2坪，含四個車位，今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！

該戶也是三年前創社區最高租金60萬元的戶別，觀察新租約從七月生效，和前一份租約的期間相隔正好整整三年，估計是同一租客續約，才會有降價出租的行情。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，勤美璞真為大安森林公園第一排指標豪宅，房價高，房屋稅金、管理費和維護等持有成本也高，房東雖年收667萬元租金，若為自然人持有，以租金的57%列入個人所得計算，租金收入報稅金額為380萬元，合併房東個人所得至少要課30%或40%的稅金，估計光出租房屋的租金所得，約要上繳政府114萬元，甚至152萬元的稅金。

張旭嵐分析，高資產族財務實力多半足以買下豪宅；而租用豪宅，不排除是以公司法人租賃用作招待所，或是做為高階外派白領住所。若是自用，亦不乏因為還沒有找到喜歡的社區，或是替二代家庭規劃，且以租代買具備財務規劃的隱密，以及資金的靈活性。

張旭嵐指出，尤其近一年股市績效看俏，投入股市的投報率可以發揮更大複利效益，加上企業租用還可以抵扣成本節稅，綜合考量下，豪宅租賃長期仍有市場性。