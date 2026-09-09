嘉里大榮法說會／聚焦高科技物流、醫藥物流挹注成長動能

嘉里大榮物流（2608）9日舉行法人說明會，公布2026年上半年營運及財務表現。上半年營業收入62.12億元，較去年同期減少1.69%；營業毛利11.26億元，較去年同期減少1.19%；每股盈餘（EPS）0.96元，較去年同期1.01元減少4.95%。受到國際經貿環境變化導致貨量遞減，因此營收及獲利相較去年同期減少。為此，本公司啟動重整營運體系、建構完整物流服務鏈，於2026年8月3日取得嘉里國際物流100%股權，進一步串聯國內運輸、倉儲與國際物流服務，打造「國內物流＋國際物流」完整服務體系。

未來將整合集團旗下子公司資源，擴大服務範圍，提供海陸空整合方案，打造滿足客戶需求之一條龍供應鏈服務，發揮集團綜效。

在高科技物流方面，聚焦新竹及南部科學園區，結合科學城物流既有的高科技產業服務經驗與集團運輸、倉儲及國際物流資源，拓展竹科、南科業務，服務更多高科技產業客戶，提供保稅倉庫、保稅車輛，並整合國內運輸、倉儲及國際物流的一站式服務，深化高科技物流市場布局。

醫藥物流則朝專業化及高附加價值方向發展。旗下嘉里醫藥物流「汐止醫藥物流園區」已取得主管機關核准之藥品GMP與GDP相關資格，並建立品質管理、溫溼度監控及批號追溯機制。同時整合資訊系統與物流數據，逐步提供從庫存管理、溫度紀錄、批號及效期追蹤至履約證明的全流程數位化服務。園區導入多溫層儲存及智慧化物流系統，未來將持續發展醫藥供應鏈高規格的合規管理、冷鏈物流、醫材UDI（Unique Device Identifier）單一識別碼追溯、GMP加工及醫療院所客製化配送等服務，為藥品、醫療器材、生技及健康保健品客戶提供一站式倉儲、配送及加工加值服務。

在環境永續方面，嘉里大榮將永續理念融入企業營運與服務，推動綠色運輸、低碳物流等行動。2026年4月15日，常溫貨運服務取得環境部「碳標籤」認證，每公斤貨物運輸1公里之碳排放量為765毫克CO₂e，透過碳排放數據透明揭露，協助客戶掌握運輸過程中的碳足跡資訊，攜手實現減碳目標。

在社會參與方面，結合政府與社福資源，協助台中市政府社會局實物銀行及新北市政府社會局「平安袋」專案辦理物資配送服務，運用物流專業與運輸網絡，將愛心物資送達偏遠地區及弱勢家庭，提升物資配送效率與服務可近性，落實企業回饋社會，發揮物流核心能力，創造共享價值。此外，公司持續攜手往來合作銀行，連年舉辦公益捐血活動，鼓勵員工以實際行動回饋社會，深化企業公民責任，落實永續發展價值，創造共享共榮的正向影響力。

在員工關懷方面，公司提供員工子女教育補助與助學支持措施，協助有經濟需求之員工家庭減輕教育負擔，支持員工子女就讀國內外學程；同時導入智慧戒指等健康管理工具，透過自動化數據紀錄與彙整，追蹤多項健康指標，協助員工掌握健康狀況，推動健康管理，並自8月1日起實施員工生育補助制度，打造友善、幸福且具包容性的職場環境。

展望未來，嘉里大榮將以「創新及改變」為主軸，持續深耕核心業務，運用AI及數位科技提升營運效率，並強化高科技、醫藥、冷鏈、快遞、國際物流及最後一哩路等專業服務。隨著嘉里國際物流併購完成，公司將進一步整合旗下各事業及子公司的專業能力與資源，擴大客戶服務範圍與市場機會。在穩固核心業務、符合客戶所需的基礎上，持續發揮集團資源整合效益，提升營運效率並強化人才培育，掌握高科技、醫藥物流及國際物流等市場成長機會，推動企業的永續發展。