快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

星星電力攜手風睿能源再簽海廣風電PPA 擴大風光儲整合布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力攜手風睿能源再簽海廣風電PPA， 擴大風光儲整合布局。圖／星星電力提供
星星電力攜手風睿能源再簽海廣風電PPA， 擴大風光儲整合布局。圖／星星電力提供

國際電力服務管理商星星電力持續擴大離岸風電布局，宣布與風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）再度簽署企業購售電協議（CPPA），採購「海廣風電（Formosa 6）」所產綠電。繼雙方先前就海盛風電（Formosa 4）展開合作後，此次再將合作延伸至海廣風電，進一步擴大離岸風電採購量體。隨著離岸風電占比提升，星星電力將結合既有光電資源，強化風光互補的綠電供應組合。

風睿能源旗下「海廣風電」位於彰化縣線西鄉外海，獲配800MW開發容量，完工併網後可望供應約86萬家戶一年用電。加上雙方先前就總裝置容量495MW的海盛風電展開購電合作，星星電力於兩項專案的累計風電採購容量已超過兩案總裝置容量的10%，並預計自2028年第四季起開始轉供離岸風電。除綠電購售外，雙方未來合作也可望延伸至容量市場，結合再生能源與儲能資源，進一步拓展多元電力服務。

隨著離岸風電採購量體增加，星星電力將整合既有光電資源與儲能，透過風光互補與儲能調度，將不同來源、不同時段產生的綠電重新排程，打造更貼近企業用電需求的「可排程綠能」組合。星星電力目前亦參與台灣首批「綠電時間移轉」示範案（POC），透過儲能將企業未能即時使用的綠電移轉至其他用電時段，提高再生能源使用效率與供電彈性，協助企業降低發用電時間錯配、減少額外採購綠電的成本，朝RE100及全時綠電目標邁進。

風電 電力 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

浮動式離岸風電選商將起跑 經部規劃徵選2+1案

日月光投控擴大使用再生能源 拚2035年占比57%

寶晶能源營收／8月9,044萬元、月減26.6% 寫今年以來新低

浮動式風機20年躉購費率每度將逾10元？ 經濟部：今年底預告

相關新聞

「勤美璞真」月租逾55萬躍北市豪宅租金王 原來租客有這些盤算

根據實價登錄租賃交易，台北市豪宅「勤美璞真」，24樓戶212.2坪，含四個車位，今年三月以月租金55.6萬元出租，登今年豪宅月租王！

「私校七雄」延平中學每坪最貴、逾125萬 這三所總價2千萬有望入主

永慶房產集團統計素有「私校七雄」之稱的七所私立中學近一年周邊房市行情，其中延平中學房價位居七雄之冠，而薇閣中學、南山中學以及再興中學則相對實惠，總價2千萬內就能入主。

一年667萬租豪宅 高資產族寧租不買打什麼算盤？

政府鼓勵首購族「轉租為買」，但對部分高資產族而言，算盤卻可能完全相反。實價登錄顯示，台北市今年豪宅高租金交易明顯增溫，大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」24樓戶、212.2坪含4個車位，以月租55.6萬元拿下今年豪宅月租王，一年租金高達667萬元。即使有能力買房，高資產族仍可能選擇「以租代買」，把大筆資金留在股市或其他投資市場，換取更高資金靈活性。

酷澎強調在台設立獨立法人 對保障消費者個資與法遵負責

消基會9日針對Coupang酷澎2025年個資外洩事件，呼籲政府嚴格監管。Coupang酷澎指出，對2025年資料事件的處理，以及「資料在地化」與「消費者保護」之間的關係做出澄清。Coupang酷澎指出，保障消費者權益的關鍵，在於企業是否能在台灣承擔明確的法律責任，而非資料物理上的儲存地點。

觀光雙輪驅動方案 旅展牽線馬來西亞航空合作

為深耕馬來西亞出境旅遊市場，交通部觀光署於9月3日號召縣市政府、觀光相關公協會、及觀光業者共44個單位、76位業者組成台灣觀光代表團，參加自9月4日開幕，為期三天馬來西亞最大旅展--吉隆坡MATTA旅展。

「長虹天璽」月租45萬創內湖新紀錄 兩年租期房東坐收千萬

根據實價登錄租賃交易，今年七月內湖豪宅「長虹天璽」21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。