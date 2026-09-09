星星電力攜手風睿能源再簽海廣風電PPA 擴大風光儲整合布局

國際電力服務管理商星星電力持續擴大離岸風電布局，宣布與風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）再度簽署企業購售電協議（CPPA），採購「海廣風電（Formosa 6）」所產綠電。繼雙方先前就海盛風電（Formosa 4）展開合作後，此次再將合作延伸至海廣風電，進一步擴大離岸風電採購量體。隨著離岸風電占比提升，星星電力將結合既有光電資源，強化風光互補的綠電供應組合。

風睿能源旗下「海廣風電」位於彰化縣線西鄉外海，獲配800MW開發容量，完工併網後可望供應約86萬家戶一年用電。加上雙方先前就總裝置容量495MW的海盛風電展開購電合作，星星電力於兩項專案的累計風電採購容量已超過兩案總裝置容量的10%，並預計自2028年第四季起開始轉供離岸風電。除綠電購售外，雙方未來合作也可望延伸至容量市場，結合再生能源與儲能資源，進一步拓展多元電力服務。

隨著離岸風電採購量體增加，星星電力將整合既有光電資源與儲能，透過風光互補與儲能調度，將不同來源、不同時段產生的綠電重新排程，打造更貼近企業用電需求的「可排程綠能」組合。星星電力目前亦參與台灣首批「綠電時間移轉」示範案（POC），透過儲能將企業未能即時使用的綠電移轉至其他用電時段，提高再生能源使用效率與供電彈性，協助企業降低發用電時間錯配、減少額外採購綠電的成本，朝RE100及全時綠電目標邁進。