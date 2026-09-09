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和泰汽車進軍AM維修市場攜ADVICS拓展煞車零件商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車進軍AM維修市場攜ADVICS拓展煞車零件商機。圖／截自和泰汽車
和泰汽車進軍AM維修市場攜ADVICS拓展煞車零件商機。圖／截自和泰汽車

和泰集團跨足國內售後維修（AM）市場再下一城，宣布攜手日本豐田集團旗下煞車系統專業品牌ADVICS（愛德克斯），正式代理其煞車系統產品，導入台灣非原廠維修體系，提供一般汽車維修廠及車主更多煞車零件選擇，也進一步擴大和泰汽車在售後維修市場的布局。

和泰汽車表示，隨著車輛使用年限及行駛里程增加，煞車系統攸關行車安全，市場對品質穩定、可靠的維修零件需求也持續提升。此次引進ADVICS產品，主要鎖定原本未進入Toyota原廠維修體系、而是在一般汽車保修廠進行維修保養的車輛，透過和泰汽車的通路與服務體系，將ADVICS煞車零件供應至AM市場。

此次合作也讓和泰汽車的售後服務版圖從原廠體系進一步延伸至更廣大的獨立維修市場。車主即使選擇一般維修廠進行保養，也能有機會選用來自豐田集團體系的煞車零件，提升售後維修市場的產品品質與選擇多元性。

ADVICS為日本豐田集團主要煞車系統供應商，隸屬AISIN集團，2001年由TOYOTA、AISIN、DENSO等豐田集團企業及住友電工共同出資成立，其中豐田集團持股逾九成。ADVICS專注於汽車煞車系統研發、設計與製造，在全球煞車系統市場具有一定地位。

產品線涵蓋煞車來令片、煞車碟盤、煞車卡鉗及煞車總泵等關鍵零組件，除供應TOYOTA、LEXUS等車廠，也涵蓋MITSUBISHI、FORD、Mercedes-Benz、HYUNDAI等品牌，長期供應全球車廠原廠煞車零件。

ADVICS近年也積極拓展售後維修市場，自2010年起布局全球AM市場，提供完整煞車產品線，滿足不同車齡、車型及使用需求。此次透過和泰汽車正式導入台灣市場，將進一步擴大ADVICS在台灣AM市場的產品能見度。

在技術方面，ADVICS具備從材料開發、產品設計、性能驗證到量產製造的一條龍整合能力，並在亞洲、歐洲及美洲設有研發、製造及銷售據點，持續強化煞車性能、安全性與耐久度。

除一般煞車零件外，ADVICS也推出高性能版本的煞車來令片、碟盤及卡鉗，並投入賽車及高性能煞車技術，參與GR86／BRZ Cup等賽事，透過高溫、高負荷環境驗證產品性能。

和泰汽車此次引進ADVICS，除拓展AM售後維修零件市場，也可望進一步建立涵蓋原廠與非原廠維修體系的售後服務布局，讓不同維修渠道的Toyota車主，都能有更多品質穩定的煞車零件選擇。

和泰 市場 豐田

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