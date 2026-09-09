衛司特投資6億元參與天瑛現增 聯手造高純度硫酸銅封閉式全循環供應鏈

衛司特（6894）公司9日召開董事會，通過參與天瑛股份有限公司現金增資案。天瑛公司目前實收資本額為新台幣3億元，預計於2026年第4季辦理現金增資，發行新股 1.8萬張；增資完成後，實收資本額將提升至新台幣4.8億元。

衛司特預計以每股新台幣60元認購天瑛公司股票1萬張，投資總金額為新台幣 6 億元；其餘 8,000 張股票，預計由國內知名創投機構、電子製造大廠及其他上下游策略夥伴們共同參與認購。此次投資不僅是財務布局，更代表雙方將建立長期策略合作關係，共同拓展循環經濟、高純度硫酸銅及電子級特用化學品市場。

天瑛深耕硫酸銅製造 積極跨足高階電子材料

天瑛公司為台灣最大規模的硫酸銅製造商，長期專注於硫酸銅產品的研發與製造，其製程特殊性在於將電子製造業產出的再生銅料與再生硫酸做全循環，經由精煉、提純及製程管控，轉化為各領域所需的再生硫酸銅產品。

財務表現方面，天瑛公司2026年上半年每股稅後盈餘為新台幣2.95元，展現穩健的營運基礎與獲利能力。

憑藉多年累積的製造技術及製程調整能力，目前天瑛除已在工業級硫酸銅市場擁有不錯的市占率之外，近三年年更是積極投電電子級高純度硫酸銅電鍍液的全循環製程及相關電鍍化學品的開發。天瑛進一步將半導體製程使用後的再生硫酸結合再生銅料，重新精煉後，製成可應用於PCB、ABF載板甚至是晶圓製程用的電子級高純度硫酸銅電鍍液。

高純度硫酸銅電鍍液在電子業的用途極為廣泛，可應用於半導體前段線路電鍍（Interconnect ECP）、先進封裝銅柱（Cu Pillar）、線路重布層（RDL）、矽穿孔（TSV）電鍍、ABF 載板線路電鍍、HDI 板盲孔與通孔電鍍，以及玻璃基板通孔（TGV）電鍍等高階製程。

2026 年，天瑛以再生硫酸及再生銅料製成的全循環銅電鍍液，已通過國內電子大廠認證，證明循環原料不僅能兼顧環境效益，也具備能回到高階電子製程供應鏈所需的純度、穩定性及品質一致性。

為因應未更可預期性市場需求，天瑛已於2026年5月完成桃園新廠購置，後續將投電廠房、製程設備及品質管理系統建置，擴大硫酸銅全循環製程及相關產品的生產能力，預計自2027年下半年起陸續進電量產及放量階段。

衛司特掌握含銅廢液回收技術 天瑛串接廢酸再利用與銅純化與精煉

衛司特長期深耕電子製造業含銅廢水及廢液回收系統，相關技術與設備已廣泛應用於半導體、PCB 及面板產業。透過廢液分流、銅資源回收及系統整合能力，衛司特能夠深耕電子製造現場，掌握再生銅料與廢酸的更源、品質及回收效率。

天瑛則擁有硫酸銅製造、高純度精煉、雜質控制及電子級產品生產能力。雙方合作後，將可把衛司特在電子製造現場所回收的含銅廢液、再生銅料及廢硫酸，銜接至天瑛的精煉、純化與產品製造體系，建立從「廢液回收、資源分離、高純度精煉、電子級產品製造，到重新供應電子產業使用」的完整閉環供應鏈。

這項合作將使雙方從原有的單點設備服務及單項資源回收，進一步升級為涵蓋原料取得、回收處理、精煉純化、產品製造及市場應用的垂直整合商業模式。

衛司特的優勢在於客戶場域、回收系統及再生料源整合；天瑛的優勢則在於規模化量產、高純度精煉及電子級產品導人。兩者結合後，可共同擴大再生原料更源、提高回收資源附加價值、穩定高純度硫酸銅供應，並加速循環材料重新導電半導體及高階電子製程，形成真正「一加一大於二」的產業綜效。

打造台灣本土高純度電子化學品循環體系

面對全球供應鏈重組、淨零轉型及半導體材料在地化趨勢，電子製造業對特用化學品的要求，已從品質與成本進一步延伸至供應安全、碳足跡、資源循環及更源可追溯性。

衛司特與天瑛的策略結盟，將有助於把過去需委外處理的含銅廢液及廢硫酸，轉化為可重新投電高階製程的電子級化學材料。一方面協助電子製造客戶降低廢棄物處理需求與原生資源依賴，另一方面也能縮短供應鏈、強化材料更源管理，提升台灣半導體及高階電子產業的供應韌性。

未來，雙方將共同擴大再生銅料與再生硫酸的回收網絡，持續提升精煉、純化技術及產品等級，並推動更多循環硫酸銅產品取得客戶認證。透過衛司特的回收工程與客戶服務能力，以及天瑛的材料製造與高純度精煉實力，雙方將共同建立具規模化、可追溯且可持續擴張的電子化學品循環平台。

天瑛公司將以盡快進電公開資本市場為發展目標，持續擴大營業規模、產品布局與相關產能。衛司特期待透過本次投資及策略合作，與天瑛攜手拓展高階硫酸銅及電子級特用化學品市場，進一步提升台灣在高純度電子材料領域的自主供應能力與國際競爭力。