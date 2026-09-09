foodpanda 攜手喜相逢 私廚首度上外送平台

外送餐飲服務往高階、服務體驗感發展。foodpanda 9日宣布攜手全台最難訂私廚之一的喜相逢麵館推出獨家料理 「你排隊也吃不到的」系列，自9月9日至10月7日限時限量獨家上線，在家點單送到家。

foodpanda台灣總經理黃表示，秉持「生活更有料」的品牌初心，從消費者「想吃卻吃不到」的需求出發，推出「你排隊也吃不到的，叫foodpanda送~」。首波攜手台灣代表性私廚「喜相逢麵館」，將孫必成主廚的人氣料理首度帶進外送，打造店内也吃不到的「九宮格功夫小菜」，讓原本受到席次與訂位限制的私廚體驗，第一次走進更多消費者家中。

foodpanda總經理黃逸華表示，此次合作是源於平台希望回應難以排隊、訂位困難，甚至即使願意付費也未必能取得餐點的市場需求，提出將「排隊也點不到」的餐廳商品透過 foodpanda 配送的合作計畫。喜相逢是極具代表性的高訂位難度餐廳，能夠促成合作相當不易。團隊在合作過程中投入多次接洽，並獲得主廚在菜單設計、湯頭配送及各項細節上的指導，並非單純商品上架，而是經過多方協調與調整後才正式推出。

黃逸華也特別分享對紹興醉雞的品嘗感受，是她個人最喜歡的一道菜。看似家常，實際上在風味處理上相當講究。

喜相逢主廚孫必成表示，他同意合作，除了團隊的誠意外，更因為平台將提撥部分營收用做慈善公益，培養餐廚人才，與他理念契合，是合作成功的重點。