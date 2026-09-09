2萬人社團驚見松鼠寶寶買賣文 新北查獲違法飼養赤腹松鼠

新北市政府動物保護防疫處表示，近期接獲多起民眾通報，發現有人疑似私自飼養台灣赤腹松鼠，隨即派員查訪，並於多處案址查獲非法飼養的台灣原生松鼠。進一步查處時，更發現臉書有專門交流、分享及媒合松鼠飼養資訊的社團，成員已逾2萬人，相關貼文涉及幼鼠買賣、送養及徵求飼養等情形，恐成為違法飼養及交易野生動物的管道。

新北市動保處表示，該臉書社團名稱為「松鼠小家Q萌社團」，查處過程中發現，有行為人將動保人員現場稽查畫面上傳社團，並發文指稱稽查行為造成其飼養松鼠傷亡，引發部分成員批評及質疑。動保處進一步檢視社團公開貼文，發現成員經常分享飼養台灣原生松鼠資訊，並出現「有人要養嗎？今天早上撿的，在新莊林口」、「新北桃園徵一對松鼠」及「松鼠寶寶私訊賴」等涉及買賣、送養及徵求飼養的內容。該社團自民國102年成立至今，成員已逾2萬人，遍布北、中、南各地，顯示網路社群可能成為原生野生動物非法飼養及交易的媒合管道。

新北市動保處指出，依《野生動物保育法》規定，台灣原生野生動物並非可任意自野外捕捉後作為私人寵物飼養。赤腹松鼠屬台灣原生一般類野生動物，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類野生動物應於地方主管機關劃定區域內為之，並事先申請許可；違反規定者，依同法第49條第1項第1款規定，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並沒入飼養動物。

新北市動保處呼籲，野生動物應回歸自然生態環境，民眾切勿因一時興起或好奇，擅自捕捉、飼養台灣原生野生動物，也不要透過網路社團購買來源不明的野生動物，以免觸法。如發現疑似非法飼養、捕捉或交易台灣原生野生動物，可撥打1959動保專線、1999市民專線，或新北市動保處24小時通報電話02-2959-6353，共同守護原生野生動物及自然生態。