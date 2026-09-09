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私校七雄周邊房價大揭密 薇閣旁房價最親民

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
近一年私校七雄周邊房市狀況。圖／永慶房屋提供
近一年私校七雄周邊房市狀況。圖／永慶房屋提供

台灣社會面臨少子化衝擊，但私立中學因辦學嚴謹、學習管理嚴格，學校對學生課業要求較高能分擔家長心力，以及不少私中保留直升管道，加上升學表現亮眼，近年來成為不少家長的首選。永慶房產集團統計素有「私校七雄」之稱的七所私立中學近一年周邊房市行情，其中延平中學房價位居七雄之冠，而薇閣中學、南山中學以及再興中學則相對實惠，總價2千萬內就能入主。

對於購屋預算有限的家庭來說，位於台北市北投區的薇閣，周邊平均單價51.2萬元、平均總價1413萬元，是私校七雄中，房價最實惠的選項。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，薇閣中學位於台北市相對外圍的北投區，比鄰的中和街亦是台北市知名的房價凹陷區，房價相對親民。部分住在台北市市中心、財力雄厚的家長，為了方便就讀薇閣中學的孩子就近通勤，往往就在該區域購置房產。

平均總價第二實惠的學區住宅是南山中學，平均單價58.1萬元，平均總價1685萬元。陳金萍說明，南山中學位於新北市中和區市區，學校鄰近捷運中和線與環狀線，周邊機能完善、商圈成熟，是私校七雄唯一在新北市的學校。對於首購族與小家庭而言，不僅購屋門檻較低，且多具備成熟的捷運與生活機能，是兼顧通勤與子女教育的高性價比之選。

文山區再興中學周邊住宅，平均單價56.8萬元，平均總價1910萬元。陳金萍指出，文山區也是台北市相對蛋白的區域，再興中學附近的興隆路和木柵路二段，是木柵開發較早的區塊，因此有許多平實的住宅選項，也讓住宅價格相對親民。

私校七雄學區住宅房價最高的是延平中學，平均單價125.2萬元，平均總價6467萬元。陳金萍指出，延平中學不僅是升學名校，地段更是精華，位於台北市大安區豪宅地段，周邊房價自然不斐，若家長想要在延平中學周邊學區購置房屋方便孩子就學，需要有相當財資力支持。

周遭房價次高的是同樣位於大安區的復興中學，平均單價站上109.8萬元，住宅平均總價高達4490萬元。陳金萍說明，復興中學位於仁愛圓環旁，周遭高級百貨、頂級商辦林立，亦不乏有眾多豪宅社區，墊高周遭住宅行情。

陳金萍補充，對有陪讀或縮短通勤需求的家庭而言，私校周邊購屋仍應回歸家庭預算、交通動線與住宅條件，或許沿著捷運或公車路線向外擴大搜尋範圍，往往能找到總價更符合負擔能力的選擇

私校 房價 親民

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