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泓德能源小金雞攜手風睿能源 採購海廣風電所產綠電

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）旗下國際電力服務管理商星星電力持續擴大離岸風電布局，宣布與風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）再度簽署企業購售電協議（CPPA），採購「海廣風電（Formosa 6）」所產綠電。繼雙方先前就海盛風電（Formosa 4）展開合作後，此次再將合作延伸至海廣風電，進一步擴大離岸風電採購量體。隨著離岸風電占比提升，星星電力將結合既有光電資源，強化風光互補的綠電供應組合。

風睿能源旗下「海廣風電」位於彰化縣線西鄉外海，獲配800MW開發容量，完工併網後可望供應約86萬家戶一年用電。加上雙方先前就總裝置容量495MW的海盛風電展開購電合作，星星電力於兩項專案的累計風電採購容量已超過兩案總裝置容量的10%，並預計自2028年第4季起開始轉供離岸風電。除綠電購售外，雙方未來合作也可望延伸至容量市場，結合再生能源與儲能資源，進一步拓展多元電力服務。

隨著離岸風電採購量體增加，星星電力將整合既有光電資源與儲能，透過風光互補與儲能調度，將不同來源、不同時段產生的綠電重新排程，打造更貼近企業用電需求的「可排程綠能」組合。星星電力目前亦參與台灣首批「綠電時間移轉」示範案（POC），透過儲能將企業未能即時使用的綠電移轉至其他用電時段，提高再生能源使用效率與供電彈性，協助企業降低發用電時間錯配、減少額外採購綠電的成本，朝RE100及全時綠電目標邁進。

星星電力未來也將結合綠電採購、儲能、智慧調度與電力交易能力，從單一綠電供應發展訂閱制電力解決方案，依企業需求配置能源組合。除綠電時間移轉外，儲能亦可透過備用容量等不同應用，分流原本集中於E-dReg等輔助服務市場的資源，緩解市場過度集中問題，並提升設備利用效率與能源資產價值。相關服務從台灣半導體等大型用電戶，延伸至日本與中部電力Miraiz等市場夥伴的電力交易合作，未來也將拓展至綠鐵等綠色材料及AI資料中心帶動的綠色算力需求，持續深化電力服務與全球市場布局。

風電 泓德能源 綠電

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