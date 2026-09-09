開拓售後服務新版圖 和泰攜手ADVICS代理煞車系統產品來台

和泰車加強布局售後零件市場，與日本豐田集團旗下、全球領先的煞車系統專業品牌ADVICS（愛德克斯）攜手，代理煞車系統產品導入台灣售後維修市場，也開拓售後服務新版圖。

和泰表示，台灣車輛保有持續增加，售後需求同步成長，且車主保修通路選擇也更多元，反映售後零件需求持續存在，對與品質上也有一定要求，因此希望以值得信賴的產品滿足車主需求。

台灣愛德克斯總經理湯源嘉表示，愛德克斯專注於汽車煞車系統的研發、設計與製造，在全球煞車系統領域具備高度指標性地位，擁有完整煞車系統產品線，2010年起即同步布局全球售後維修市場，提供品質穩定、可靠的煞車系統產品，滿足不同市場與用戶需求。

和泰指出，煞車系統為行車安全關鍵，隨著行駛里程及車齡累積，品質就顯得更加重要，並以完善的產品規劃與通路布局，讓車主在民間保修據點，也能安心選用值得信賴的煞車零件，享受更安全、可靠的行車體驗。

和泰表示，合作初期會聚焦更換頻率最高的煞車來令片與煞車油，打開通路知名度，建立安心保修口碑，也會布局通路合作夥伴與約3500家外部保養廠，讓車主於外部保修通路也能買到愛德克斯產品。

和泰表示，未來還會持續導入碟盤、卡鉗等煞車產品，建構完整煞車系統解決方案，並由TOYOTA車系出發，拓展更多品牌及車型，滿足市場需求，初期年營收目標5000萬元，隨著產品延伸與品牌擴增，5年內營收要達到2億元。