科技、花藝與文化跨界演繹秋季花禮 「蘭境」新竹大遠百亮相

世茂農業生技以台灣蝴蝶蘭為主角，於新竹大遠百（2903）推出「SYMON ORCHIDS 蘭境」期間限定活動，結合獨特奈米噴染技術與現代花藝設計，打造兼具質感、設計感與節慶氛圍的精品花藝空間，展現台灣蝴蝶蘭從農業生產走向科技、藝術與生活美學的全新可能。

世茂農業生技長期投入蝴蝶蘭創新技術與產品開發，透過奈米噴染技術突破傳統花色限制，創造單色、雙色、漸層、挑染及特殊紋理等多元視覺效果，讓蝴蝶蘭不再只是傳統印象中的年節花卉，更能轉化為兼具藝術性、設計感與生活美學的精品花禮。

此次「蘭境」更特別融入新竹在地信仰文化，將新竹內媽祖圖像透過奈米噴染技術呈現在蝴蝶蘭花瓣之上，讓蘭花成為承載祝福與信仰的藝術作品。媽祖信仰象徵慈悲、守護與平安，也寄託人們對家庭、事業與生活的美好祈願。透過蝴蝶蘭與媽祖文化跨界結合，將傳統信仰以嶄新的藝術形式呈現，讓熟悉的媽祖形象在花瓣間展現不同以往的視覺魅力。

以「花」傳遞祝福、以「蘭」承載平安，媽祖圖像蝴蝶蘭不僅象徵媽祖庇佑、平安順遂，也展現傳統文化融入現代生活美學的創新可能。世茂農業生技期望透過此次創作，讓更多消費者看見台灣蝴蝶蘭結合科技、藝術與在地文化後的全新價值。

世茂農業生技選擇新竹作為「SYMON ORCHIDS 蘭境」快閃的重要市場之一，看重新竹科技產業聚落及消費市場的發展潛力。新竹擁有高度集中的科技產業與企業客群，加上消費者對生活品質、設計感及特色商品的重視日益提升，兼具質感、祝福意義與藝術性的精品花禮具有相當大的發展空間。

蝴蝶蘭具有吉祥、長久、圓滿等美好寓意，除了企業送禮，也能透過花藝設計融入居家、辦公及商業空間。相較於一次性消耗的節慶禮品，蝴蝶蘭能持續綻放，讓節慶祝福延續至日常生活，成為兼具心意與生活美學的送禮選擇。

台灣蝴蝶蘭結合奈米噴染技術與現代花藝打造遠東百貨蝴蝶蘭。業者／提供