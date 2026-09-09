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全台待售新成屋突破11.2萬宅4年增逾6成 重劃區壓力升

中央社／ 台北9日電

房市降溫，市場賣壓持續累積。中信房屋引用內政部統計指出，全台待售新成屋宅數從2021年第4季的6萬9721宅，一路攀升至2025年第4季的11萬2501宅，4年增加4萬2780宅，增幅高達61.4%，去化壓力明顯升高。

待售新成屋是指屋齡5年內、仍維持第一次登記且有銷售可能性的住宅。中信房屋今天發布新聞稿指出，依據內政部最新統計，觀察近4年六都待售新成屋宅數變化，桃園、高雄賣壓增幅最明顯，和2021年第4季相比，待售新成屋數量翻倍成長。

桃園2021年第4季為9820宅，2025年第4季增至1萬9856宅，增加1萬36宅、增幅102.2%；高雄則從7917宅增至1萬5965宅，增加8048宅、增幅101.7%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近幾年桃園、高雄受惠於重大建設、科技題材以及產業發展，房市能見度提升，吸引建商進駐推案，區域供給量大增。然而，隨著房市降溫，民眾觀望心態轉趨濃厚，建商推案速度與市場消化速度開始出現落差，再加上新成屋付款條件不如預售屋靈活，價格又不如中古屋親民，同時還須面對央行信用管制，銷售難度大幅提升，去化壓力隨之增加。

進一步觀察六都待售新成屋較多的前5大行政區，桃園市龜山區以4275宅居冠；第二名為台中市北屯區4049宅，第三名為桃園市中壢區3577宅，第四名為桃園區3385宅，第五名則為新北市板橋區3051宅。

莊思敏表示，這些區域共通點是擁有大規模新興重劃區，例如龜山A7重劃區、北屯十四期重劃區、中壢青埔特區、桃園中路重劃區、小檜溪重劃區，以及板橋江子翠重劃區等；過去房市熱絡時，建商推案速度快、市場供給量也大，如今買方縮手，供過於求之下，待售餘屋量便持續累積。

外界關注待售新成屋數量持續增加，是否增添房價下跌壓力。莊思敏表示，待售新成屋增加確實讓部分建商面臨銷售壓力，並增加市場議價空間，尤其是生活機能尚未到位、房價卻已明顯超漲的新興重劃區和蛋白區，若建商希望盡快去化，便得在價格上釋出更大彈性；反觀蛋黃區與成熟商圈，由於土地成本、營建成本及剛性需求仍在，房價具有支撐力道，短期不致出現大幅鬆動。

重劃區 壓力 高雄

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