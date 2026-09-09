臺南市府攜手廠商 前進德國法蘭克福汽車零配件展

臺南市經發局為協助臺南優質中小企業走向國際，帶領南市汽車零配件、車用電子及修護設備等業者，參與2026德國法蘭克福汽車零配件展 (展期為德國時間9月8日至12日)，期間拜訪德國當地通路，並邀請歐洲買家進行商務媒合，全力攜手本市廠商擴展外貿商機、實踐國際接軌。

市長黃偉哲表示，中小企業在拓展海外市場過程中，常面臨語言、資金及通路等挑戰，參與國際展覽及開發海外客戶所需投入之成本較高。

為協助本市企業提升國際競爭力及拓銷效益，市府持續推動產業國際行銷輔導措施，透過「共同參展、買家商機媒合及潛在買家企業參訪」三合一拓銷模式，帶領具外銷潛力之業者參加2026德國法蘭克福汽車零配件展，協助企業拓展海外商機。

另為強化歐洲市場對臺南優質產品之認識，本次特別製作英文版共同型錄，提升產品資訊傳遞效率與市場辨識度，透過整體行銷推廣，展現臺南產業創新研發及優質製造實力，逐步實現產品布局國際市場之目標。

經發局局長張婷媛指出，本次參展涵蓋煞車底盤、車用電子 AIoT、引擎零件及保修工具等領域的 8 家菁英業者，共同展現臺南多元且深厚的工業製造實力，藉由國際展會平台提升品牌能見度及市場曝光機會，協助本土品牌搶攻海外商機。

展會期間除安排德國及臨近歐洲買家至本市展區進行商務媒合與洽談外，亦規劃參展業者拜訪德國知名汽車零件製造商及通路企業，包含GRÜNEWALD GMBH & CO. KG及Bardelli & Melzer Kg -Käferland Frankfurt等，透過實地考察與深度交流瞭解當地市場需求及通路經營模式，建立後續合作與聯繫管道，協助業者開拓歐洲市場，提升接單及合作機會，進一步促進臺南產業國際化發展。

經發局強調，藉由此次拓銷德國市場為基礎，持續推動產業國際化發展，整合產官學研資源，協助企業掌握全球市場趨勢及商機，強化品牌競爭力與市場向外拓展，進一步提升臺南產業國際影響力，開創產業發展新局。