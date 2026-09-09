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一年667萬租豪宅 高資產族寧租不買打什麼算盤？

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
資料來源／實價登錄
資料來源／實價登錄

政府鼓勵首購族「轉租為買」，但對部分高資產族而言，算盤卻可能完全相反。實價登錄顯示，台北市今年豪宅租金交易明顯增溫，大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」24樓戶、212.2坪含4個車位，以月租55.6萬元拿下今年豪宅月租王，一年租金高達667萬元。即使有能力買房，高資產族仍可能選擇「以租代買」，把大筆資金留在股市或其他投資市場，換取更高資金靈活性。

「勤美璞真」該戶三年前就曾以月租60萬元創下社區最高紀錄，此次租金反而降至55.6萬元。觀察新租約從7月生效，與前一份租約期間相隔正好整整三年，估計是同一租客續約，才會有降價出租的行情。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，勤美璞真為大安森林公園第一排指標豪宅，房價高，房屋稅金、管理費和維護等持有成本也高，房東雖年收667萬元租金，若為自然人持有，以租金的57%列入個人所得計算，租金收入報稅金額為380萬元，合併房東個人所得至少要課30%或40%的稅金，估計光出租房屋的租金所得，約要上繳政府114萬元，甚至152萬元的稅金。

不只勤美璞真，今年北市高價豪宅租賃也有增溫跡象。今年豪宅月租第二名為天母「華固天鑄」55萬元，第三名「華固松疆」50.4萬元；「長虹天璽」、「台北1號院」及「台北信義」租金也都超過40萬元。相較去年月租超過50萬元的交易僅「文華苑」及「新光傑仕堡」兩筆，今年高租金交易明顯增加。

其中，內湖「長虹天璽」今年7月21樓168坪含一個平面車位，以45萬元出租，創下內湖區豪宅月租新紀錄。該戶兩年前月租38萬元，如今增加7萬元，兩年漲幅超過18%。

台灣房屋內湖特許加盟店店東王禮民表示，「長虹天璽」管理費約4萬元，加上45萬元月租金，每月租用花費約50萬元，這樣的預算也可以租到不少信義區新興豪宅，不過因為該戶為高樓層視野佳，坪數也比信義區豪宅大，且交通向來是內湖商務工作上的一大抗性，若需要經常出入公司開會，或上下游廠商互動的內科企業主，就近租用有助於提高工作效能。

張旭嵐分析，高資產族財務實力多半足以買下豪宅，而租用豪宅，不排除是以公司法人租賃用作招待所，或是做為高階外派白領住所。若是自用，亦不乏因為還沒有找到喜歡的社區，或是替二代家庭規劃，且以租代買具備財務規劃的隱密，以及資金的靈活性。

尤其近一年股市績效看俏，投入股市的投報率可以發揮更大複利效益，加上企業租用還可以抵扣成本節稅，綜合考量下，豪宅租賃長期仍有市場性。

豪宅 資產 租金

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