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國旅補助生日券1,200元抽獎結果出爐 1.2萬名幸運星9月10日起可使用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國旅補助生日券1,200元抽獎結果出爐，1.2萬名幸運星自9月10日起可使用，示意圖為劍湖山渡假大飯店。業者提供
國旅補助生日券1,200元抽獎結果出爐，1.2萬名幸運星自9月10日起可使用，示意圖為劍湖山渡假大飯店。業者提供

交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」首創生日券抽獎活動，已於8日在律師見證下完成抽獎，此次生日券活動自8月20日起開放登錄，至9月8日下午5時截止，共有268萬多人完成登錄，最終抽出12,000名幸運壽星，每名可獲得1,200元生日券獎助。

觀光署提醒，民眾可自9日上午11時起，至國旅補助申請系統查詢是否中獎；中獎者自9月10日起即可於平日入住合作旅宿時使用生日券，使用期限至12月31日止，歡迎幸運中獎的壽星把握機會，規劃一趟平日生日小旅行。

此次生日券活動可與平日住宿獎助合併使用，一般地區若連續入住2晚，最高可享3,200元住宿獎助；離島地區最高可享3,700元獎助，鼓勵民眾利用平日時間出遊、延長住宿天數。

觀光署提醒，中獎民眾自9月10日中午12時起，須於符合規定的平日入住合作旅宿時使用，訂房前應事先向業者確認使用方式、入住日期及訂房方式等是否適用。另生日券屬住宿獎助，並非現金，無法直接兌現。

此外，觀光署不會以電話、簡訊或社群私訊要求民眾提供銀行帳號、信用卡資料或支付費用。民眾查詢中獎結果請以國旅補助申請系統為準，切勿點擊不明連結以免受騙。

觀光署表示，生日券是今年「觀光雙輪驅動方案」中針對國人推出的創新國旅優惠，希望透過生日這個特殊節點，鼓勵民眾利用平日時間出遊。

幸運中獎的民眾可進一步搭配平日住宿獎助及其他旅遊優惠，安排三天兩夜或更深度的國內旅行，在平日避開週末人潮，也讓旅宿及地方觀光產業共享國旅消費商機。

國旅補助 國旅 生日

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