出國打高球正夯！雄獅首開主題門市 前7月超車去年、泰國增5.7倍

雄獅旅遊（2731）9日宣布進駐台北大直全新室內高爾夫場域「Club M樂富高爾夫球會」，設立全台首間高爾夫旅遊主題門市，將旅遊服務直接帶進球友日常練習場域。隨著高球旅遊需求持續升溫，雄獅也加速搶攻相關商機；根據近三年高球旅遊數據，今年截至7月出團人數已超越2025年全年，較前年同期成長逾四成，市場並呈現散客增加、預訂期拉長及客群年輕化等趨勢。

雄獅表示，近三年高球旅遊市場出現「盃賽散客化」、「預訂早鳥化」、「長線高端化」及「新客年輕化」四大趨勢。其中，賽事型高球訂單數三年成長約六成，但每筆訂單平均人數由4人降至2人，顯示過去以多人揪團為主的高球旅遊型態正在改變，單人、雙人成行需求快速增加。

預訂時間也明顯提前，整體高球旅遊平均預訂期由2.3個月拉長至3.7個月，反映熱門及名門球場帶動球友提早卡位。客群結構方面，今年首度出現23至34歲旅客與朋友同行參加聯誼盃賽；整體訂單中，單人與伴侶兩人成行合計也首度過半，女性旅客則穩定占約三成，高球旅遊逐步朝年輕化、個人化發展。

從海外目的地來看，日本憑藉航程便利、氣候舒適、球場選擇多元及價格具競爭力等優勢，連續三年穩居雄獅高球旅遊最熱門目的地；泰國成長速度則相當突出，近三年出團人數成長5.7倍。

美洲、歐洲及大洋洲等長線高球團同樣快速成長，近三年出團規模成長近4倍。由於長線名門球場資源稀缺、行程規劃較為複雜，歐美高球團平均預訂期已達3.6至6.4個月，旅客提前卡位趨勢更為明顯。

雄獅看準疫後高球旅遊市場復甦，2022年底成立專責高爾夫球部門，透過全球16個海外據點掌握名門球場及賽事資源，持續布局世界百大球場與高端長線產品，包括高爾夫發源地聖安卓、圓石灘等經典球場。

賽事布局方面，雄獅自2023年11月起攜手星宇航空開辦「星宇航空海外高爾夫巡迴賽」，今年底將迎來第十站清邁，安排於Alpine Golf Resort Chiangmai揮桿，並推出「星宇航空高爾夫假期」，同步規劃2027年春節關島包機產品。

此外，雄獅也與長榮航空推出「長榮航空高爾夫假期」，今年11月將舉辦「長榮航空公開賽愛媛站」，結合高球、美食及在地旅遊體驗，持續擴大海外高球產品線。

此次進駐的Club M設有54個球道，並配置室內真實果嶺推桿區與沙坑練習區，可模擬逾250座真實球場路線，為目前亞洲規模最大的室內高球模擬器場域。

雄獅表示，進駐Club M是集團「生活產業化」策略的延伸，將高球旅遊顧問、海外球團規劃及賽事報名服務直接帶進場館。未來球友可透過模擬器試打海外行程指定球場，現場並提供賽事、賽制及球具託運等諮詢，以及盃賽行程報名與配對成行服務；企業員旅、球隊球敘及社團例賽，也可客製規劃海外行程。