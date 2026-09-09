每月45萬元！內湖豪宅租金創天價 房仲：租客算盤這麼打

實價揭露，內湖豪宅「長虹天璽」今年七月21樓168坪含一個平面車位，以45萬出租，單坪租金為2,700元，創下內湖區豪宅月租新紀錄，合約為兩年，等於這兩年房東穩穩坐收千萬入袋。

觀察該戶兩年前也有租賃交易，當時月租為38萬元，如今月租金增加7萬元，相隔兩年漲幅超過18%，45萬元的月租金，也暫居2026年台北市豪宅租金第四名。

台灣房屋內湖特許加盟店店東王禮民表示，「長虹天璽」是內湖極具代表性的豪宅，雖然早年旁邊有電塔形成銷售阻力，但2017年後電塔拆遷，環境質感大幅改善。該社區管理費約4萬元，加上45萬月租金，每月租用花費約50萬，這樣的預算也可以租到不少信義區新興豪宅。

不過因為該戶為高樓層視野佳，坪數也比信義區豪宅大，且交通向來是內湖商務工作上的一大抗性，若需要經常出入公司開會，或上下游廠商互動的內科企業主，就近租用有助於提高工作效能。

張旭嵐分析，高資產族財務實力多半足以買下豪宅，而租用豪宅，不排除是以公司法人租賃用作招待所，或是做為高階外派白領住所。

若是自用，亦不乏因為還沒有找到喜歡的社區，或是替二代家庭規劃，且以租代買具備財務規劃的隱密，以及資金的靈活性。尤其近一年股市績效看俏，投入股市的投報率可以發揮更大複利效益，加上企業租用還可以抵扣成本節稅，綜合考量下，豪宅租賃長期仍有市場性。