政策獎勵掀「陽台戰」！台中宜居建築完工增近7成 品牌建商拚差異化

在政策獎勵推波助瀾下，陽台正從住宅配角翻身成產品競爭新戰場！台中市政府透過宜居建築政策，針對符合規範的垂直綠化陽台提供免計容積等措施，也帶動建商近年更加重視陽台尺度、植栽與景觀設計。

根據統計，台中宜居建築完工數年增近7成，包括冠德、精銳和陸府等品牌建商，也在陽台規劃上投入更多設計巧思，讓過去容易被忽略的空間，逐漸成為住宅規劃的重要亮點。

根據台中市政府都市發展局資料顯示，2026年台中宜居建築核准數已達360案，較2025年同期287案增加逾2成；完工數則由45案增至76案，年增幅逼近7成，顯示愈來愈多宜居建築已蔚為主流。

從落成個案更能看出宜居建築從政策概念走向成熟產品的成果，像是近期即將落成的北屯先建後售案「冠德崇德綻」，產品規劃39至59坪、3至4房，單戶含宜居空間的陽台約4坪，並配置3株喬木，並透過多孔隙設計引入自然通風與採光，讓陽光、風與樹影在陽台與室內之間自在流動，形塑一座座向城市展開的「空中綠廊」，且在放大戶外生活尺度的同時，也未因此壓縮室內坪效。

隨著大量植栽導入住宅，防水與養護也成為宜居陽台的重要課題，更考驗建商在營造品質上的功力。

考量喬木澆灌、根系生長，以及長期日曬雨淋可能帶來的滲漏風險，「冠德崇德綻」採用了2mm聚脲防水工法，並提供防水5年保固，替植栽與建築之間築起一道長期防護。

陽台外緣則以鋁包板包覆，轉角採弧形收邊，在錯落綠意之外，仍維持建築立面的俐落與完整。植栽從施工到交屋後養護皆納入規劃，讓宜居陽台不只停留在完工當下的景觀效果，更兼顧長期使用品質。

此外，該案每4層規劃一處共用露台，透過植栽、採光與空氣流通向上串聯，營造高低錯落的複層景觀，也增加住戶交流與休憩空間。該案也將永續概念納入建築全生命周期，取得黃金級綠建築候選及LCBA建築碳足跡認證，整體碳足跡減量11.3%，延續冠德近年以ESG思維投入住宅規劃的方向。

宜居建築密集的單元二，「精銳Sky One」則從建築外觀著手，以遊艇曲線為外觀概念，將陽台塑造成船頭甲板般的弧形輪廓，並透過錯層植栽增加立面層次，陽台外側採香檳金屬包覆，呈現較具辨識度的曲面外觀。

還有即將落成的「陸府續森」，則延續陸府以都會神木為意象的設計語彙，透過宜居陽台與立體植栽延伸建築綠意，並將植栽維管納入整體規劃。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，政策獎勵確實帶動宜居建築增加，但隨供給逐步增加，單靠綠化已難形成明顯優勢，產品競爭仍須回到格局、坪效、施工品質等住宅基本面。

過去宜居陽台多停留在設計與預售階段，如今完工案數明顯增加，也意味市場開始進入實際使用的檢驗期，對自住客而言，能否兼顧生活機能與後續養護，才是建案差異化的關鍵。

台中宜居建築推動成果一覽。資料來源：台中市政府都市發展局