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60萬降至55.6萬 北市豪宅租金王「打折」出租

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
勤美璞真。圖／台灣房屋提供
勤美璞真。圖／台灣房屋提供

實價揭露，台北市豪宅「勤美璞真」 24樓戶，今年3月以每月55.6萬元出租，為今年豪宅月租王，不過，該戶三年前以60萬元出租，如今等於降租4.4萬元。

資料顯示，該戶共212.2坪，含四個車位。新租約從7月生效，和前一份租約的期間相隔正好整整三年，估計是同一租客續租，才會有降價出租的行情。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，勤美璞真為大安森林公園第一排指標豪宅，月租金雖高，但因房價高，其他包括房屋稅金、管理費和維護等持有成本也高。

房東雖年收667萬元租金，若為自然人持有，以租金的57%列入個人所得計算，租金收入報稅金額為380萬元，合併房東個人所得至少要課30%或40%的稅金，估計光出租房屋的租金所得，約要上繳政府114萬元，甚至152萬元的稅金。

觀察今年台北市豪宅月租排行榜，第二名為天母豪宅「華固天鑄」的55萬元，也比過去同社區高樓層45萬的月租還高。松山區的「華固松疆」以月租50.4萬元名列今年第三名。

第四、五名的「長虹天璽」、「台北1號院」和「台北信義」，租金皆超過40萬。

相較去年月租金超過50萬的租賃交易，僅文華苑和新光傑仕堡兩筆，其餘住宅租金皆低於40萬以下，今年的高租金交易比起去年似乎有增溫趨勢。

2026年豪宅租金前五名。資料來源／台灣房屋
2026年豪宅租金前五名。資料來源／台灣房屋

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