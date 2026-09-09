11.2萬戶賣不掉！全台待售餘屋5年激增6成 這裡房價恐率先修正

房市餘屋賣壓持續堆高，依據內政部最新統計，全台待售新成屋宅數從2021年第4季的6.9萬宅，一路攀升至2025年第4季的11.2萬宅，5年增加約4.3萬宅，增幅高達61%，去化壓力明顯升高。

六都之中，桃園、高雄賣壓增加幅度最明顯，5年來待售新成屋數量皆呈現「翻倍」成長，桃園從9,820宅增至1.9萬宅，大增約1萬宅、增幅102%。

高雄從7,917宅增至1.59萬宅，增加8,048宅、增幅101%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，桃園、高雄近幾年受惠於重大建設、科技題材以及產業發展，房市能見度持續提升，吸引不少建商進駐推案，區域供給量大增。

然而隨著市場氛圍降溫，民眾觀望心態轉趨濃厚，建商推案速度與市場消化速度開始出現落差，加上新成屋付款條件不如預售屋靈活，價格競爭力又不如中古屋親民，同時還須面對央行信用管制的嚴格限制，導致銷售難度大幅提升，去化壓力也隨之增加。

觀察六都待售新成屋前五大行政區，桃園龜山區以4,275宅居冠；第二名為台中北屯區4,049宅，第三名為桃園中壢區3,577宅，第四名桃園區3,385宅，第五名則為新北板橋區3,051宅。

莊思敏表示，這些區域的共通點在於擁有大規模新興重劃區，例如龜山A7重劃區、北屯十四期重劃區、中壢青埔特區、桃園中路重劃區、小檜溪重劃區，以及板橋江子翠重劃區等等。

這些區域在過去房市熱絡時，建商推案速度快、市場供給量也大，但如今買方縮手，在供過於求下，待售餘屋量自然持續累積。

待售新成屋暴增，房價是否會應聲下跌？莊思敏表示，待售新成屋增加，確實會讓部分建商面臨不小的銷售壓力，也會增加市場議價空間。

尤其是部分生活機能尚未到位、房價卻已明顯超漲的新興重劃區和蛋白區，若建商希望盡快去化、加速資金回籠，勢必要在價格上釋出更大彈性。