8月永續上市上櫃企業TOP 10！偏鄉防災、廢塑循環成亮點 全家、鴻海、中華電信誰最受關注？

從AI治理到日常公益

當AI算力需求暴增，企業如何在能耗控制、責任治理與社會投入之間取得平衡，成為8月各大產業的關鍵議題。本月討論焦點集中於具體的制度變革與技術落地，包括台積電宣布薪酬連結ESG、台達聚焦AI資料中心能源解方，以及中華電信與全家擴大偏鄉防災與廢塑循環。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2026年8月上市上櫃公司永續聲量TOP 10，哪些永續話題能引起討論？

上市No.1 台積電

網路聲量：1,931筆

好評影響力：3.005

台積電8月永續聲量焦點，來自AI需求升溫下，半導體產業如何兼顧成長與淨零。台積電董事長暨ESG指導委員會主席魏哲家指出，AI時代改變全球產業與日常生活，但底層能源挑戰也更加關鍵；台積電將在利潤分配上加大永續資源投入，持續投資跨世代人才、供應鏈韌性與環境永續。

外界常討論台積電用電量大，但另一個常被放在一起看的問題是，先進晶片能不能幫更多產業省電。根據工研院估算，採用台積電晶片的資通訊產品，在6大智慧應用領域中，2025年可為全球節電逾1,800億度、減少近8,900萬公噸碳排放；到2030年，台積電每用1度電生產半導體產品，將為全球減省近7度電。

除了節能效益，台積電也把永續管理往員工日常推進。台積電預計自2026年起，將ESG指標納入全體員工績效與薪酬制度，讓永續不只停在公司承諾，也會和員工工作成果連在一起。隨著AI帶動先進製程與先進封裝需求，台積電怎麼在產能擴張、能源使用與減碳之間取得平衡，也成為8月討論台積電永續表現時的重要看點。

上市No.2 中華電信

網路聲量：675筆

好評影響力：3.157

地震、豪雨或土石流警戒發生時，偏鄉村里能不能及時收到通知，直接影響居民避難反應時間。中華電信8月聲量來源之一，來自雲林古坑永昌村數位廣播系統啟用。雲林縣政府攜手中華電信雲林營運處，將傳統村里廣播升級為可遠距撥入、預先排程的智慧防災服務。雲林縣長張麗善表示，這套系統支援縣級、鄉鎮、村里三級分級播送，讓政令宣導與災防訊息更快傳到需要的地方；永光村、永昌村也同步進行地震廣播預警試點，未來若介接中央氣象署強震即時警報，系統判讀達標後就能自動觸發廣播，後續也將串接豪大雨、淹水、土石流等災防告警，並逐步推廣到全縣392個村里。

中華電信同月也協助彰化縣建置智慧交通控制中心，導入AI車流辨識、電信大數據分析與5G通訊技術，針對彰美路廊25處號誌化路口調整號誌，並在8處路口建置32支AI智慧攝影機。透過即時掌握車流變化，系統可協助路口號誌更精準調整，減少尖峰時段車輛回堵與停等時間；對每天通勤、接送孩子或往返市區的民眾來說，智慧交通不只是多了幾支攝影機，而是讓原本容易塞住的路段更順、也讓城市交通管理更有效率。從偏鄉防災廣播到城市交通管理，中華電信8月的永續亮點，落在科技如何被放進日常公共服務裡。

網路聲量：671筆

好評影響力：3.194

清寒學生在求學路上，最現實的壓力往往不是課業，而是要不要多打幾份工、甚至暫時放下學業。鴻海教育基金會「獎學鯨」計畫8月開放2026年大專、碩博士生申請，每位錄取學生可獲得5萬元獎助學金，報名至9月28日截止，協助家境清寒學生減輕就學與生活壓力。

「獎學鯨」計畫邁入第十年，鴻海教育基金會也回收超過500份歷屆得主回覆，檢視獎學金帶來的實際影響。調查顯示，75.5％得主表示獲得獎學金後減輕工時負擔，平均每週多出5.47小時可運用。從金錢補助到時間支持，鴻海8月的永續亮點，落在如何讓清寒學生有更多餘裕完成學業。

上市No.4 台達電

網路聲量：482筆

好評影響力：3.799

台達電8月好評影響力達3.799，是上市前五名中最高。本月討論焦點之一，來自台達55周年「前行共好」永續AI峰會，議題聚焦全球電氣化、AI基礎建設與能源轉型。當AI資料中心越蓋越多，最現實的問題不是只有算力夠不夠，也包括電從哪裡來、怎麼用得更有效率，以及企業能不能建立更有韌性的能源管理方式。

8月台北國際自動化工業大展期間，台達也以「前行共好：AI創變智造未來」為主軸，展示機器人、AI智能製造、整線級數位雙生與工業能源解決方案。 對台達來說，永續不是把節能當成單一口號，而是把電源管理、散熱、自動化與能源解方變成產品本身的一部分。

上市No.5 緯創

網路聲量：455筆

好評影響力：2.216

AI工具越來越常進入企業流程，問題也跟著變多：資料怎麼用、模型怎麼管、風險由誰負責，都不能只靠工程師各自判斷。緯創8月宣布通過ISO/IEC 42001驗證，等於把AI導入、開發與使用過程，放進一套可被檢查的管理制度中。這項標準重視AI系統的責任、透明度、風險控管與持續改善，對正在發展AI產品、導入AI工具的企業來說，是把「負責任AI」從口號變成流程的一步。

對電子製造業來說，AI不只是一門新生意，也會牽涉客戶資料、供應鏈管理、生產效率與內部決策。緯創通過ISO/IEC 42001驗證，代表它不只關注AI能帶來多少效率，也開始把AI可能產生的風險納入企業治理。當AI應用越來越普及，企業能不能讓AI用得安全、透明、可追蹤，也會成為永續經營的一部分。

ISO/IEC 42001是什麼？



全球第一個AI管理系統國際標準，主要用來協助組織建立、導入、維護並持續改善AI管理制度，管理AI開發、提供或使用過程中的風險與責任。

上櫃No.1 全家

網路聲量：165筆

好評影響力：3.213

全家8月討論高點，來自工研院成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」，推動廢塑膠包材轉型低碳循環。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進一步觀察，8月26日當日聲量直衝55筆。工研院在經濟部產業技術司支持下，攜手奇美實業、全家便利商店、台灣希普思、唯信公司、中華航空與海神全球等單位，串聯回收、裂解、石化製程及材料應用，建立廢塑膠包材轉化為循環石化料源的示範模式。

這次聯盟以全家門市回收的塑膠包材、華航機上回收的PP廢塑膠包材作為示範料源，後續透過裂解油再升級為可銜接石化製程的循環輕油。對便利商店來說，包材、鮮食、咖啡與日常用品都和塑膠使用有關，全家參與相關循環模式，也讓零售通路在減塑與資源再利用中有更清楚的角色。

全家同月也透過「愛心大平台」攜手基督教芥菜種會，針對日本熊本地震啟動災區援助募款，民眾可透過全家APP或FamiPort捐款。從廢塑膠包材循環、APP捐款到門市供應鏈，都展現超商通路可以怎麼被運用。人們原本只是買東西、領包裹、繳費的地方，也能成為參與公益與資源循環的入口。

上櫃No.2 群聯電子

網路聲量：149筆

好評影響力：3.448

AI應用越來越多，背後需要的不只是運算能力，還有大量資料儲存與管理。群聯電子8月受到關注，主要來自法說會中提到AI正在改變全球儲存需求，包含手機、電腦與伺服器常用的NAND Flash儲存記憶體供應吃緊，部分產品甚至出現供應缺口；市場也關注群聯從NAND控制晶片與模組供應商，轉向AI儲存基礎設施與邊緣AI運算平台。

對科技公司來說，永續不只看環境行動，也包含產品能否穩定支撐下一階段的數位需求。當AI帶動資料量快速增加，儲存設備的效率、可靠度與供應穩定性都會被放大檢視。群聯官方永續資訊也提到，公司連續四年入選標普全球永續年鑑，並持續參與海岸植樹、淨灘、綠色採購等在地行動。群聯8月的討論，一方面連著AI儲存需求，另一方面也讓科技產品背後的供應管理與環境實踐一起被看見。

NAND Flash是什麼？



是一種資料儲存用記憶體，常見於手機、筆電、SSD固態硬碟與伺服器儲存設備，即使斷電也能保留資料。

上櫃No.3 穩懋

網路聲量：123筆

好評影響力：2.180

穩懋8月的永續聲量焦點，來自入選《TIME》2026年全球最永續企業，該榜單主要從企業永續承諾、資訊揭露、環境與社會相關指標等面向評選，也讓穩懋近年在減碳、環境管理與公司治理上的累積成果被看見。公司也已蟬聯第十二屆公司治理評鑑上櫃組前5％，並進入上市櫃公司市值100億元以上電子業前10％。對上櫃企業來說，這類評比不只是品牌露出，也代表外界會從治理、資訊揭露、環境管理與社會責任等面向，檢視企業能不能把永續落實到經營制度裡。

除了評比表現，穩懋本業也和AI光通訊、低軌衛星等基礎設施需求有關。7月底法說會提到，光接收元件完成驗證後逐步量產，光學產品營收占比從第一季5％至10％，第二季增加到10％至15％，第三季出貨規模可望進一步放大。當AI資料中心、低軌衛星通訊等應用持續發展，化合物半導體在高速傳輸與基礎建設中的角色也更受關注。穩懋8月的討論，主要落在永續評比帶來的企業治理能見度，以及新應用市場帶動的長期營運能力。

上櫃No.4 元太

網路聲量：97筆

好評影響力：3.350

元太是全球電子紙技術大廠，產品常見於電子書閱讀器、電子貨架標籤、電子看板等應用。8月受到關注的亮點之一，是攜手JR東海Agency，在東京車站八重洲南口與日本橋口試行導入全彩電子紙看板。這兩處每日約有10萬名JR東海旅客往來，過去紙張廣告更換頻繁，導入可遠端更新的電子紙看板後，可減少人工更換時間與維護成本，也降低紙張使用與環境負擔。

電子紙和一般螢幕不同，主要是在更新畫面時耗電，平常顯示內容不需要持續供電，也採用不自發光、反射環境光呈現影像的方式，在陽光下仍能清楚閱讀。元太8月也榮獲2026亞太及台灣永續行動獎雙銀獎，並獲國際永續相關評比肯定，在氣候變遷與水資源管理方面拿下好成績。從東京車站廣告看板到電子貨架標籤，元太的永續亮點不只在於得獎，而是低耗電顯示技術本身，已經被放進更高人流、更日常的使用場景。

上櫃No.5 環球晶

網路聲量：74筆

好評影響力：3.852

AI與高效能運算需求持續成長，加上半導體市場需求回溫，也讓上游矽晶圓供應受到關注！環球晶8月法說會中提到，美國德州新廠已取得多家一線客戶資格認證，並獲美光透過10年長約與策略投資支持，有助提升需求能見度；與美光簽署的10年長約也包含逾5億美元預付款，預計明年上半年入帳。

半導體上游材料不像終端產品那麼容易被一般消費者看見，卻是AI與先進製造能不能持續推進的關鍵環節。對環球晶來說，外界關注的不只是產能與長約，也包括關鍵材料能否穩定供應，以及低碳製造能不能跟上客戶要求。環球晶先前已加入RE100，並將100％使用再生能源目標由2050年提前至2040年；在AI需求升溫下，供應韌性與低碳生產，也會一起成為觀察重點。

RE100是什麼？



由國際非營利組織推動的再生能源倡議，參與企業需承諾在一定期限內，讓全球營運所使用的電力達到100％來自再生能源。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年8月1日至2026年8月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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