微風打精品牌優勢不再 營運遇逆風

微風集團邁入廿五周年，從二○○一年在台北市東區插旗，不但成為精品重鎮，也改變東區百貨格局，與遠東SOGO雙雄並立，而後接連開出微風信義、南山等據點，更創造不少話題。然而，在邁入第二個廿五周年之際，微風的營運卻面對前所未有的挑戰。

微風從單一百貨一路擴張至微風信義、微風南山、微風南京等據點，也接連入駐車站、醫院等美食街，靠精品、話題行銷與名媛經濟，曾建立台灣百貨業獨樹一格的「微風模式」。

二○一九年微風南山開幕，微風的聲勢達到高峰，但隨後爆發的新冠疫情重創微風，復甦速度緩慢，且微風本館近年來大幅虧損，在多數百貨業者持續獲利下，微風本館去年卻虧損了一點四億元，今年上半年累計虧損達一點三四億元，且台北車站商場七月改由新光三越接手，微風也失去了挹注獲利最大的金雞母。

微風策略長廖曉喬昨說，失去北車商場經營權後，今年前八月的營收與去年同期相比，大約減少了百分之二，但股市高檔帶動精品消費增長，看好全年營收仍會較去年持平甚至成長，挑戰三五五億元。但對於營收與獲利脫鉤的狀況，她解釋，本館繼續在進行硬體改裝、所以有攤提，才會出現營收高卻虧損這樣的數字。

百貨業主管分析，微風廣場當年的成功，就是搭上東區消費崛起，如今東區的競爭環境已完全不同，遠東SOGO持續維持強勢，加上大巨蛋啟用、商業與娛樂機能增加，以及新商場陸續進場，消費人流不再集中於單一百貨。

對位於市民大道以北的微風廣場而言，如何避免被新的消費動線邊緣化，就成為長期課題。

百貨主管也說，微風過去最強的「精品優勢」，如今也不再是獨門生意，過去微風廣場靠精品打造差異化，但現在幾乎每個大型百貨都同樣搶攻精品、高端客群，精品已從微風的核心差異，逐漸變成各大百貨的標準配備，鄰近微風廣場的遠東SOGO復興館更是集齊香奈兒、ＬＶ、愛馬仕與卡地亞等精品「四大天王」，讓微風優勢不再。

業者直言，百貨業進入高成本時代後，營收規模愈大，不代表獲利愈好，包括精品招商、租金、人事、館內改裝、行銷活動等成本同步增加，若客流、客單沒有同步提升，營收可能只是「看起來很漂亮」，卻無法轉化為獲利，微風能否再次找到下一個足以改變市場的商業模式，才是能否走出逆風的關鍵。