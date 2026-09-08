觀光署國旅補助點數開跑！劍湖山釋利多 憑旅宿業發票遊樂園門票33折

為讓國人在秋高氣爽的季節避開假日人潮、享受高品質的度假時光，劍湖山渡假大飯店響應觀光署國旅補助政策，即日起至11月30日，重磅推出「國旅補助一平日住房專案」。旅客搭配連住補助與生日券，最高可享3,200元優惠折扣。

還沒有補助點數的民眾，憑2026年在台灣旅宿業的消費發票，平日到樂園購票即享399元優惠票價。

除了各項超值優惠之外，園區同步推出年度大秀、周二限定「毛孩霸山日」及雲林良品雙冠王「KU Coffee」體驗，打造全方位的極致奢華與難忘回憶。

劍湖山世界（5701）總經理曾慶欑表示，為了讓民眾享有物超所值的旅遊體驗，本次「國旅補助-平日住房專案」適用於周日至周四入住(國定假日及連續假期不適用)。

其中，「4人成行2天1夜一泊一食」專案，每房只要3,600元起，平均每人僅需900元，包含高級客房入住一晚(1大2小床)及翌日自助式活力早餐4客。

若配合國旅補助連住兩晚(補助2,000元)，並疊加抽中的生日券(1,200元)，最高可一次省下3,200元，更多活動優惠內容請洽劍湖山世界官網https://www.janfusun.com.tw/。

樂園好康更同步加碼推出「平日住一晚・劍湖山免費玩」方案，入住旅客完成國旅補助登錄後，即可享有獨家樂園禮遇。

點數兌換樂園套票：可使用補助點數兌換單人至四人套票(含樂園門票、餐券或VR Dino飛越恐龍谷快速通關，視點數等級而定)。

無點數搶先優惠：憑115年(2026年)國內旅宿業發票，即可享有平日加碼399元優惠價暢玩劍湖山世界(每張發票最多優惠4人)，更多活動內容可參考園方官網。

曾慶欑表示，平日暢遊劍湖山最能體會從容的度假儀式感，除了可體驗闔家歡樂的幸福摩天輪、寶藏哈哈列車、兒童玩國，以及追求極限刺激的擎天飛梭、衝瘋飛車等設施外，絕不能錯過彩虹劇場年度大秀《咖啡大師狂想曲》。

秀場集結了國際頂尖特技團隊，以驚險刺激的節奏帶領觀眾進入咖啡的奇幻世界。觀賞完表演後，還可至「KU Coffee酷咖啡」一邊品嚐香醇的招牌冠軍咖啡，一邊俯瞰飛天潛艇G5 與幸福摩天輪運轉的熱鬧景致。

曾慶欑強調，劍湖山世界坐落於「台灣咖啡原鄉」古坑鄉，園區內的「KU Coffee 酷咖啡」秉持誠信與健康原則，經科技篩豆與人工雙重嚴選，屢獲殊榮，一舉奪得「雲林良品雙冠王」與人氣王第一名。

2026年品牌全新升級，將精品咖啡融合藝術設計與生活美學，從產地、烘焙工藝到器具挑選皆嚴格把關，展現對品質的極致追求。

此外，每周二亦為樂園限定「毛孩霸山日」，開放飼主攜帶愛寵共乘幸福摩天輪，滿足寵物家庭共遊的需求。

雲林劍湖山世界活動包羅萬象，無論是追求刺激的遊樂設施愛好者、尋找文化體驗的深度旅客，或是享受親子與寵物時光的家庭客，都能在此獲得滿足。

曾慶欑也提醒，國旅平日住房補助經費用罄即提前結束，建議民眾儘早安排行程。現在正是入住五星飯店、大啖美食、暢玩樂園的最佳時機，臨走前別忘了帶上「KU Coffee 酷咖啡」伴手禮與親友分享。

每周二為樂園限定「毛孩霸山日」，開放飼主攜帶愛寵共乘幸福摩天輪。業者提供

觀光署國旅補助點數開跑！劍湖山再釋放利多，憑旅宿業發票遊樂園門票33折。業者提供

劍湖山渡假大飯店國旅補助專案「4人成行2天1夜一泊一食」，每房只要3,600元起。業者提供