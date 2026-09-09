中聯油脂案 南僑聲明 要求泰山勿再卸責濫訴

南僑油脂昨（8）日發表聲明，針對泰山企業以供應鏈業者早於5月掌握油品超標警訊、南僑（1702）三度驗出異常等理由，向中聯、福懋、福壽及南僑求償10億元，表示遺憾與無法理解，並要求泰山勿再卸責濫訴、散布不實訊息。

為維護企業形象與商譽，南僑已委任永然聯合法律事務所李永然、黃斐旻律師，日後將向法院答辯及說明。南僑並稱，公司行為均屬合法，且非本案刑事被告，相關情況已於起訴書敘明，也曾於今年7月29日在五大報刊登聲明。

南僑強調，自身是問題油供應鏈中最早發現異常的業者，也是購買原料的受害下游客戶。南僑援引台中地檢署起訴書指出，中聯是問題油製造者，並指責泰山身為中聯大股東及董事，未善盡責任、控管油品安全，卻在事發後向下游業者求償，屬卸責行為。