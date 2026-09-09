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中聯油脂案 泰山告四公司 求償10億
泰山企業（1218）昨（8）日委任友理法律事務所，由行銷副總鈕安澤陪同至台北地方法院，對中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及南僑投資控股提起民事訴訟，就中聯油脂事件造成的產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、營業及商譽損失，求償10億元。
泰山表示，檢方發現各公司掌握異常資訊的時間與處理方式存在落差。依南僑聲明，5月13日檢測油罐車留樣即驗出苯駢芘超標，後續複驗及SGS檢測亦呈異常；泰山則於4月將成品送驗，取得SGS合格報告，未獲其他異常資訊。泰山主張，若5月中即揭露警訊，可提前溯源、複驗及控管風險，減少後續損害。
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