新纖布局低空經濟 醫療物流、保全 商機處處

新纖（1409）布局低空經濟，不只瞄準無人機製造商機，醫療物流、保全及瓦斯管線巡檢都成為潛在應用場景。此次合作的瑞士JEDSY目前已在四個國家營運21條航線，累計飛行數萬趟；極現科技在台也已取得相關專案許可，可利用無人機運送藥物、血品及檢體。

新纖董事長吳東昇表示，包括新光醫院、新光保全及大台北瓦斯等，都可能成為無人機的潛在客戶。以醫療為例，緊急藥品及血液都有快速運輸需求；保全業則可利用無人機執行巡檢，瓦斯業也可應用在管線安全巡檢，未來應用範圍相當廣。

JEDSY的無人機目前主要投入醫療物流，在瑞士、奧地利、德國及馬拉威等市場已有實際營運經驗。極現科技在台則已與慈濟醫院、台大附屬醫院等醫療體系進行實際測試，未來台灣市場的營運服務也將由極現科技負責。

為加快無人機從研發走向實際應用，新光幼獅園區將研發、生產、測試、驗證及展示功能集中於同一園區，並規劃室內及戶外測試場域。

園區可辦理公司及工廠登記，讓業者從產品製造、測試到商業展示都能在同一基地完成。